Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+17° в 
USD 61.27EUR 62.05
Войти в почту
3 часа назад

Названы сроки окончания бархатного сезона на курортах России

Lenta.ru

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал сроки окончания бархатного сезона на российских курортах — в 2022 году он будет продолжительнее, чем в 2021-м. Об этом сообщает ТАСС.

Названы сроки окончания бархатного сезона в России
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам эксперта, вода в Черном море необычно теплая для начала второй декады лета. Так, больше всего вода прогрелась в Сочи — до 26 градусов, в Геленджике, Анапе и Ялте — до 25 градусов, в Феодосии, Евпатории и Алуште — до 24 градусов.

Вильфанд пояснил, что в связи с этим бархатный сезон на юге России будет долгим.

«Такая высокая температура — это залог продолжительного бархатного сезона. Он будет более длительный, чем в прошлом году», — заявил синоптик и напомнил, что в 2021 году купальный сезон в России завершился в начале октября.

Новости путешествий,Роман Вильфанд,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители