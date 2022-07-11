Названы сроки окончания бархатного сезона в России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал сроки окончания бархатного сезона на российских курортах — в 2022 году он будет продолжительнее, чем в 2021-м. Об этом сообщает ТАСС .

По словам эксперта, вода в Черном море необычно теплая для начала второй декады лета. Так, больше всего вода прогрелась в Сочи — до 26 градусов, в Геленджике, Анапе и Ялте — до 25 градусов, в Феодосии, Евпатории и Алуште — до 24 градусов.