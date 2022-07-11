Лимит на перевозку животных в самолете могут увеличить

Минтранс рассматривает возможность увеличения лимита по весу на перевозку животных в самолете. Предлагается увеличить нормы с 8 до 10 кг. Об этом сообщают "Известия".

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"Просим обеспечить <...> рассмотрение обращения с разъяснением в доступной форме возможности либо невозможности (с указанием причин и правового обоснования) решения поставленного в обращении вопроса",

– цитирует издание слова замначальника управления президента РФ по работе с обращениями граждан и организаций Анастасии Гулий.

По данному вопросу Минтранс обратился в "Аэрофлот" и профильную Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта.