Лимит на перевозку животных в самолете могут увеличить

Минтранс рассматривает возможность увеличения лимита по весу на перевозку животных в самолете. Предлагается увеличить нормы с 8 до 10 кг. Об этом сообщают "Известия".
"Просим обеспечить <...> рассмотрение обращения с разъяснением в доступной форме возможности либо невозможности (с указанием причин и правового обоснования) решения поставленного в обращении вопроса",
– цитирует издание слова замначальника управления президента РФ по работе с обращениями граждан и организаций Анастасии Гулий.
По данному вопросу Минтранс обратился в "Аэрофлот" и профильную Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта.
Представители "Аэрофлота" заявили, что увеличение допустимого веса животного до 10 кг "неминуемо создаёт дискомфортные условия для питомца в полёте" и может стать для него "стресс-фактором".
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал, как подготовить животное к путешествию.