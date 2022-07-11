Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+17° в 
USD 61.27EUR 62.05
Войти в почту
3 часа назад

Минтранс задумался об увеличении лимита на перевозку животных в самолете

Мира Маркина

Минтранс рассматривает возможность увеличения лимита по весу на перевозку животных в самолете. Предлагается увеличить нормы с 8 до 10 кг. Об этом сообщают "Известия".

Лимит на перевозку животных в самолете могут увеличить
Фото: burst.shopify.burst.shopify.

"Просим обеспечить <...> рассмотрение обращения с разъяснением в доступной форме возможности либо невозможности (с указанием причин и правового обоснования) решения поставленного в обращении вопроса",

– цитирует издание слова замначальника управления президента РФ по работе с обращениями граждан и организаций Анастасии Гулий.

По данному вопросу Минтранс обратился в "Аэрофлот" и профильную Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта.

Представители "Аэрофлота" заявили, что увеличение допустимого веса животного до 10 кг "неминуемо создаёт дискомфортные условия для питомца в полёте" и может стать для него "стресс-фактором".

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал, как подготовить животное к путешествию.

Новости путешествий,Минтранс РФ,Аэрофлот,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители