Скудный завтрак в отеле возмутил постояльц

Пользователи социальных сетей высмеяли скудный завтрак постояльца отеля, который поделился снимком в сети. На пост на платформе Reddit обратило внимание издание Daily Star.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Автор публикации не стал раскрывать страну и конкретное место пребывание, но уточнил, что ему было необходимо покинуть гостиницу рано утром. В связи с этим он попросил сотрудников отеля приготовить в дорогу ранний завтрак.

По его словам, предполагалось, что это будет «выпечка и кофе». Однако, развернув сверток, он увидел разбухший кусок хлеба, на котором лежали пожелтевшая брокколи и маринованный имбирь.

Возмущенный турист сфотографировал бутерброд и поделился снимком в интернете, что стало поводом для насмешек среди комментаторов. Многие шутили, что скорее всего «этот гость очень раздражал персонал отеля».