Туристы из РФ заявили, что в Грузии ждут на отдых россиян

Российские путешественники, недавно побывавшие в Грузии, сообщили, как на самом деле обстоят дела с русофобией в этой стране.

Приезжающие сюда россияне иногда высказывают жалобы на слишком длительное прохождение таможни через КПП «Верхний Ларс». Бывают такие дни, когда приходится простоять там 20 часов. Из-за этого многие российские туристы отказываются от отдыха в Грузии, сообщает «Лента.ру».

Туристы из РФ отметили, что грузины привыкли разделять понятия «власть» и «народ», поэтому россиян по-прежнему ожидают в Грузии. Хотя многие путешественники жалуются на увеличение цен в летний период. При этом стоимость продуктов в Грузии ниже, чем в Москве.

Туроператоры не продают путевки в Грузию, они считают данное направление небезопасным. Но россияне могут посещать страну самостоятельно, без участия турагентства.