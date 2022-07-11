Российские туристы не поедут в Китай даже в 2023 году

Посол России в КНР Андрей Денисов выразил большие сомнения в том, что туризм в Китае возобновится даже в 2023 году, сообщает ИА DEITA.RU.

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Как рассказал российский дипломат в интервью «Известиям», даже в будущем году россиянам не стоит рассчитывать на поездки в Китайскую Народную Республику.

«Ожидать какого-то массового заезда туристов <…> я бы не стал», - цитируют Андрея Денисова «Известия».

В качестве позитивного продвижения посол России в КНР отметил договоренности с китайскими коллегами о возобновлении студенческого обмена. По его словам, почти 300 студентов из России не так давно приехали в Китай для возобновления учебы впервые за 2,5 года. Но в списках на въезд сейчас находится еще около 800 человек. Также российское посольство привозит специалистов на некоторые объекты сотрудничества, на которых без них не обойтись.

Ситуация с коронавирусом сейчас в Китае непростая. В целом заразу удалось победить карантинами и тотальной вакцинацией населения, но иногда она еще дает знать о себе вспышками заболеваемости. По информации Андрея Денисова, в Китае вакцинировано почти все население - если брать разовые прививки, их сделано порядка 3,5 млрд.

«Но, видимо, китайские вакцины хорошо работают против "дельты" и близких вирусов, а "омикрон" оказался для Китая "новшеством". Из-за этого произошла довольно тяжелая апрельская вспышка в Шанхае. Так что, честно говоря, как тогда, так и сейчас, мне кажется, реальное ослабление карантинных мер в Китае может произойти, когда во всем мире возобладает тенденция к снижению заболеваемости», - считает посол России в КНР.