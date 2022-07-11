Россияне поделились воспоминаниями об известной гостинице

Фотография строительства известного гостиничного комплекса «Измайлово» в столице натолкнула пользователей сети на воспоминания. Снимок выложили в Telegram-канале «Старая Москва».

Фото: Мослента Мослента

Комплекс из пяти корпусов «Альфа», «Бета», «Вега», «Гамма» и «Дельта» построили в городе к Олимпиаде 1980 года. По информации канала, в «Измайлово» находится пять тысяч номеров, гостиница входит в топ-10 крупнейших отелей мира.

В комментариях нашлись россияне, которые участвовали непосредственно в строительстве комплекса. «Был на стройке, на субботнике от работы в 1979 году», «От предприятия направляли помогать в качестве подсобников на месяц, с сохранением зарплаты плюс на стройке сколько заработаешь. Веселое было время», — поделились воспоминаниями фолловеры. Одна из пользовательниц рассказала, что на работах по возведению «Измайлово» в студенческие годы подрабатывал ее отец.