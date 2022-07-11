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1 час назад

Россияне поделились воспоминаниями об известной столичной гостинице

Мослента

Фотография строительства известного гостиничного комплекса «Измайлово» в столице натолкнула пользователей сети на воспоминания. Снимок выложили в Telegram-канале «Старая Москва».

Россияне поделились воспоминаниями об известной гостинице
Фото: МослентаМослента

Комплекс из пяти корпусов «Альфа», «Бета», «Вега», «Гамма» и «Дельта» построили в городе к Олимпиаде 1980 года. По информации канала, в «Измайлово» находится пять тысяч номеров, гостиница входит в топ-10 крупнейших отелей мира.

В комментариях нашлись россияне, которые участвовали непосредственно в строительстве комплекса. «Был на стройке, на субботнике от работы в 1979 году», «От предприятия направляли помогать в качестве подсобников на месяц, с сохранением зарплаты плюс на стройке сколько заработаешь. Веселое было время», — поделились воспоминаниями фолловеры. Одна из пользовательниц рассказала, что на работах по возведению «Измайлово» в студенческие годы подрабатывал ее отец.

Мнения по поводу внешнего вида комплекса разделились. Кто-то назвал корпуса гостиницы «депрессивными сооружениями». Другие комментаторы отметили красивый вид из окон, относительно невысокую стоимость номера по сравнению с роскошными столичными отелями и многолетнюю популярность.

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