Топ-10 самых опасных аэропортов мира

Авиасообщение является одним из самых безопасных, но опасные аэропорты все еще пугают людей. С точки зрения путешествий на большие расстояния полет на самолете — cамый быстрый и простой способ добраться до места назначения. Единственная проблема заключается в том, что взлетно-посадочные полосы не везде бывают идеально плоскими и прямыми. Это означает, что пилоты должны быть особенно опытными, чтобы приземлиться на взлетно-посадочной полосе, которая выступает из горы или находится в узкой долине. Вот 10 самых опасных аэропортов в мире по этому показателю.

Фото: Gismeteo Gismeteo

10. Аэропорт в городе Лукла в Непале

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Аэропорт в городе Лукла служит главным аэропортом для тех, кто посещает Эверест. Что делает этот аэропорт трудным для приземления — то, что он расположен между горами и имеет невероятно короткую взлетно-посадочную полосу.

9. Международный аэропорт Куршевель во Франции

У него самая короткая взлетно-посадочная полоса из всех аэропортов, всего 525 метров. Также асфальтированная взлетно-посадочная полоса имеет уклон вниз на 18,5 %, что делает взлет еще более трудным. Взлетно-посадочная полоса построена прямо в Альпах, где пилоты должны лететь через узкую долину даже для подготовки к снижению. Если самолеты не наберут достаточно скорости к концу полосы, они просто слетят с обрыва, надеясь на лучшее.

8. Аэропорт Тонконтин, Тегусигальпа, Гондурас

Как вы можете заметить, аэропорты в горах являются очень трудными для приземления из-за местности и часто коротких полос. Аэропорт Тонконтин ничем не отличается. Для того чтобы самолеты подготовились к снижению, они должны сделать быстрый поворот с креном на 45 градусов, чтобы добраться до взлетно-посадочной полосы в долине. После этого самолеты должны быстро снизить высоту, стараясь не поцарапать местность прямо под ним. Большая высота делает полеты в этот город настоящим испытанием.

7. Международный аэропорт

Принцессы Юлианы в Сен-Мартене Прямо перед началом взлетно-посадочной полосы располагается общественный пляж. Пилотов меньше всего волнует, что они смогут задеть посетителей пляжа. Длина взлетно-посадочной полосы составляет всего 2179 метров, что очень мало, учитывая, что для большого самолета для успешной посадки здесь требуется более 2500 метров. Изначально аэропорт рассчитывался на малую авиацию, но быстро развивающаяся туристическая индустрия привлекла и модели a340 и 747 от Airbus и Boeing.

6. Аэропорт Паро в Бутане, Гималайские горы

Только 8 пилотов имеют право на посадку на этой взлетно-посадочной полосе длиной всего 1981 метров. Она окружена 5500-метровыми вершинами. Из-за быстрого снижения, необходимого большим самолетам, многие считают его самым опасным аэропортом в мире.

5. Гибралтар, международный аэропорт

Это, вероятно, самый экстремальный аэропорт в Южной Европе. Хотя эта взлетно-посадочная полоса не особенно трудна для приземления, интересная особенность дизайна делает ее невероятно опасным. Главная улица в этом районе, Уинстон Черчилль-Авеню, пересекает взлетно-посадочную полосу и должна быть закрыта, когда самолет планирует приземлиться. На дороге есть стоп-сигнал, указывающий, что автомобили должны остановится.

4. Авиационная станция Мак-Мердо, Антарктида

Не многие едут в Антартику, а это значит, что инфраструктура аэропорта там практически отсутствует. Эта взлетно-посадочная полоса не особенно короткая, но она сделана из гладкого льда, который может привести к перекосу самолета, если посадка не идеальна. Температура здесь ниже нуля в среднем весь год. Много месяцев в году темно постоянно, и из-за отсутствия света пилотов учат приземляться, используя очки ночного видения.

3. Аэропорт Мадейры, Португалия

Аэропорт Мадейры — один из немногих в мире, где инженеры строят взлетно-посадочную площадку. Взлетно-посадочная полоса находится между крутыми скалами и берегами океана. Пилоты просто не имеют места для посадки. Когда был запланирован проект расширения, дизайнеры увидели, что единственным вариантом было построить серию платформ на искусственном острове, простирающемся от текущей взлетно-посадочной полосы. Более 180 колонн удерживают полосу, которая должна выдерживать серьезные ударные нагрузки при посадках.

2. Mcas Futenma, Окинава

Этот аэропорт расположен на аэродроме Морской Пехоты США в Окинаве, Япония. Военно-Морской Флот и корпус морской пехоты считают его самым опасным аэропортом в мире, где постоянно приземляются F-A-18 Hornets и V-22 Osprey. Этот район стратегически важен для вооруженных сил США, что является одной из причин, по которой он продолжает свою деятельность. Причина, по которой аэропорт настолько опасен, в том, что в районе, который должен быть очищен для чрезвычайных ситуаций, высокая плотность жилья. Это делает его одним из худших аэропортов в Азии и проблемой для большинства авиакомпаний.

1. Аэропорт Нарсарсуак, Гренландия