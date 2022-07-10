Названы самые дорогие города мира

Российские города попали в рейтинг самых дорогих городов, но далеко не на первые места. Результатами исследования поделился сервис Numbeo.

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Согласно данным за первое полугодие 2022 года, первое место занял город Гамильтон — столица Бермудских островов. Стоимость жизни здесь считается самой высокой. Второе место досталось Базелю, а на третьем расположился Цюрих.

Из российских городов, которые попали в рейтинг, самое высокое место у Санкт-Петербурга. Северная столица заняла 279 строчку. На несколько позиций ниже Москва, столица России заняла 287-е место. Также в рейтинге оказались Казань (300 место), Новосибирск (301), Краснодар (313), Нижний Новгород (316) и Ростов-на-Дону (345).