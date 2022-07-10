В Южную Сибирь планируют запустить туристические чартеры

"На данный момент она оптимизирована максимально. Вот если вы такую поездку строили бы до того, как этот маршрут был проработан, то это заняло бы очень много времени и обошлось бы значительно дороже. Это Сибирь, удаленный регион, объекты уникальные, логистика непростая, большие расстояния. И это восьмидневный тур. Это уникальная история. Потом, дешево или дорого – это довольно относительные понятия. На мой взгляд, должно быть адекватное соотношение цены и качества",