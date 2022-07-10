В Южную Сибирь планируют запустить туристические чартеры. Чартеры будут способствовать росту привлекательности нового национального турмаршрута "Сибирские каникулы". В один из регионов Южной Сибири могут запустить туристические чартеры. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.
"Мы обсуждаем возможность запуска чартерной программы, вчера об этом говорили с Красноярским краем. Но я уже говорила, что в целом решение о том, ставить здесь чартерную программу или нет, принимает бизнес. Если бизнес видит в этом экономику и потенциал, то мы с регионом активно подключаемся и помогаем. Также даем субсидию",
- прокомментировала она.
Догузова напомнила, что несколько лет назад первая чартерная программы была запущена в Хакасию. Но по причине нехватки мест размещения в отелях ее закрыли. Отметим, что сейчас чартеры на юг Сибири могут запустить в рамках популяризации маршрута "Сибирские каникулы". При этом, по мнению Догузовой, стоимость этого маршрута сейчас является максимально оптимизированной.
"На данный момент она оптимизирована максимально. Вот если вы такую поездку строили бы до того, как этот маршрут был проработан, то это заняло бы очень много времени и обошлось бы значительно дороже. Это Сибирь, удаленный регион, объекты уникальные, логистика непростая, большие расстояния. И это восьмидневный тур. Это уникальная история. Потом, дешево или дорого – это довольно относительные понятия. На мой взгляд, должно быть адекватное соотношение цены и качества",
- пояснила глава Ростуризма.
"Сибирские каникулы" - это новый маршрут, который проходит сразу по трем регионам Южной Сибири - по Красноярскому краю, Хакасии и Туве. Приобрести тур можно в агентствах и у туроператоров, стоимость программы стартует от 65 тыс. рублей на человека и включает размещение в отеле, питание, экскурсии, трансферы и страховку.