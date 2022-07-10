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1 час назад

Роспотребнадзор: вода на пляжах Челябинска опасна для купания

Ura.Ru

Качество воды в водоемах, которые популярны у жителей Челябинска для пляжного отдыха, не соответствует гигиеническим нормам. Результаты лабораторных исследований показали, что купание в них представляет опасность для здоровья. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Челябинской области.

Роспотребнадзор: вода на пляжах Челябинска опасна для купания
Фото: Ura.RuUra.Ru

«В июне произведены лабораторные исследований воды водных объектов в местах купания населения. Качество воды на пляжах озера Смолино и Шершневского водохранилища не соответствует гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, качество воды на пляже озера Первое не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям»,

— сообщили в ведомстве.

В региональном управлении Роспотребнадзора уточнили, что купание в несанкционированных местах представляет опасность для здоровья и жизни. Через инфицированную воду передаются многие инфекционные заболевания, среди которых полиомиелит, холера и вирус гепатита А.

Новости путешествий,Роспотребнадзор,
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