Роспотребнадзор: вода на пляжах Челябинска опасна для купания

Качество воды в водоемах, которые популярны у жителей Челябинска для пляжного отдыха, не соответствует гигиеническим нормам. Результаты лабораторных исследований показали, что купание в них представляет опасность для здоровья. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Челябинской области.