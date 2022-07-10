Казахстан вошел в тройку популярных стран для отдыха у россиян

Казахстан вошла в тройку популярных направлений для отдыха у россиян. С начала года страну посетили около 300 тысяч туристов. При этом сезон отпусков в самом разгаре. О самых интересных направлениях для отпуска рассказала корреспондент «МИР 24» Алина Бржанова.

Фото: Мир24 Мир24

Живописные пейзажи, национальная кухня – и все это без особой нагрузки для бюджета. Семья Поляковых из Новосибирска каждый год в отпуск приезжает в Казахстан, в стране у них много родственников и друзей. В среднем стоимость недельного тура на двоих с питанием, проживанием и экскурсиями начинается от полумиллиона тенге или 62 тысяч рублей.

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«В отдыхе в Казахстане мы, прежде всего, ценим доступность, так как это близко, это выгодно и нет никакого языкового барьера. Также очень ценно, что мы можем отправиться туда вместе с родными и близкими и разделить этот отпуск с ними, насладиться красотой природы, насладиться богатством культуры и знать, что в любой момент мы можем туда вернуться», – поделилась жительница Новосибирска Дарья Полякова.

После пандемии количество российских туристов выросло почти вдвое. В первую очередь, Казахстан привлекает разнообразием ландшафтов: пустыни, горы, озера, каньоны и море. Часто путешественники приобретают целые туры.

«Раньше у нас туристов было много, но они приезжали сюда к родственникам, гостили. Или это были самостоятельные туристы. Сейчас же это более дорогие, состоятельные гости. Они покупают более дорогие, продолжительные туры, платят больше. Предпочитают брать полные туры с гидом, со всеми услугами. То есть мы оцениваем не только в количестве, но и в качестве», – сказал генеральный директор компании-туроператора Антон Митин.

Самые популярные направления – Алматы, Нур-Султан, Мангистау, Актюбинская и Костанайская области. Там большинство достопримечательностей, национальных заповедников и пляжей. В целом с начала года в Казахстане побывали около 300 тысяч российских туристов. Это на треть больше, чем в прошлом году.

«В летнее время будет большой рост по приграничным курортам. В частности, Щучинско-Боровская курортная зона. Курорт Бурабай однозначно будет привлекательным. И уже мы видим, что всплеск есть, осталось получить статистику», – заявил заместитель председателя правления Kazakh Tourism Кайрат Садвакасов.