Больше половины россиян нуждаются путешествиях

Участниками исследования стали больше 2 500 человек. Более половины опрошенных заявили, что путешествия являются необходимостью. Из них 27% отправляются в поездки несколько раз в год. У 26% опрошенных такой возможности нет, поэтому они довольствуются редким отпуском. При этом 16% регулярно путешествуют раз в год. Примерно у каждого пятого (19%) туриста график путешествий напрямую зависит от бюджета. Такие россияне выезжают только тогда, когда появляются лишние деньги.