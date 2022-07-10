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1 час назад

Больше половины жителей России считают, что путешествия для них необходимы

СОВА

Наступил сезон отпусков и многие жители России собираются уехать на отдых. Аналитики выяснили, являются ли путешествия необходимостью для россиян, сообщает Туту.ру.

Больше половины россиян нуждаются путешествиях
Фото: СОВАСОВА

Участниками исследования стали больше 2 500 человек. Более половины опрошенных заявили, что путешествия являются необходимостью. Из них 27% отправляются в поездки несколько раз в год. У 26% опрошенных такой возможности нет, поэтому они довольствуются редким отпуском. При этом 16% регулярно путешествуют раз в год. Примерно у каждого пятого (19%) туриста график путешествий напрямую зависит от бюджета. Такие россияне выезжают только тогда, когда появляются лишние деньги.

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