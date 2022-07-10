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1 час назад

Российские туристы показали переполненные пляжи в Сочи

runews24.ruиещё 1

В 2022 году каждый третий россиянин планирует отдохнуть на южном побережье страны, сообщают эксперты. Кто-то уже съездил в отпуск, кто-то находится на курортах России сейчас, а остальные только планируют поездку.

Туристы показали переполненные пляжи в Сочи
Фото: runews24.rurunews24.ru

О том, насколько велика популярность курортов Краснодарского края и Сочи у российских туристов, говорят кадры, которые публикуют очевидцы. Например, Telegram-канал «Любимый Сочи» показал видео, на котором видно, как сильно заполнены пляжи. С утра до вечера заполнен почти каждый квадратный метр берега.

«Количество туристов на имеретинском пляже зашкаливает. Живого места нет на пляже. Шок!», - комментирует автор видео в Telegram-канале «Туподар.Краснодар».

Похожие ситуации в Геленджике и Анапе.

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