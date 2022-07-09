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1 час назад

Маршруты Минск-Адлер изменены после взрыва на железной дороге

BFM.RUиещё 1

Пассажирские поезда №301/302 Адлер-Минск будут следовать по измененному маршруту из-за ранее произошедшего инцидента на перегоне Песчаники-Робчик, информирует Московская железная дорога.

Маршруты Минск-Адлер изменены после взрыва на железной дороге
Фото: unsplashunsplash

«Пассажирский поезд № 302 Минск-Адлер проследует на территорию России через станцию Сураж, а не станцию Злынка. Прогнозируемое время опоздания составит около 4 часов. Пассажиров от станций Злынка, Новозыбков и Клинцы доставят автотранспортом до станции Унеча, где будет организована посадка на поезд № 302», отмечается в сообщении

Ранее пассажирский поезд № 301 Адлер-Минск был также отправлен альтернативным маршрутом через станцию Сураж на территорию Белоруссии.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в субботу сообщил, что на перегоне Робчик — Песчанка перед грузовым поездом сработало неизвестное взрывное устройство. Были повреждены стекла кабины машиниста, сами пути не повреждены, в результате ЧП никто не пострадал.

Новости путешествий,Александр Богомаз,
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