Маршруты Минск-Адлер изменены после взрыва на железной дороге

Пассажирские поезда №301/302 Адлер-Минск будут следовать по измененному маршруту из-за ранее произошедшего инцидента на перегоне Песчаники-Робчик, информирует Московская железная дорога.
«Пассажирский поезд № 302 Минск-Адлер проследует на территорию России через станцию Сураж, а не станцию Злынка. Прогнозируемое время опоздания составит около 4 часов. Пассажиров от станций Злынка, Новозыбков и Клинцы доставят автотранспортом до станции Унеча, где будет организована посадка на поезд № 302», отмечается в сообщении
Ранее пассажирский поезд № 301 Адлер-Минск был также отправлен альтернативным маршрутом через станцию Сураж на территорию Белоруссии.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз в субботу сообщил, что на перегоне Робчик — Песчанка перед грузовым поездом сработало неизвестное взрывное устройство. Были повреждены стекла кабины машиниста, сами пути не повреждены, в результате ЧП никто не пострадал.