Маршруты Минск-Адлер изменены после взрыва на железной дороге

«Пассажирский поезд № 302 Минск-Адлер проследует на территорию России через станцию Сураж, а не станцию Злынка. Прогнозируемое время опоздания составит около 4 часов. Пассажиров от станций Злынка, Новозыбков и Клинцы доставят автотранспортом до станции Унеча, где будет организована посадка на поезд № 302», отмечается в сообщении