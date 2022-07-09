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1 час назад

Названо четыре способа брони за границей с «нашей» картой

Даша Краснова

Открытие зарубежных направлений стало проблематичным для россиян. Но некоторые туристы уже исследования другие способы забронировать жилье с "нашей" картой. Об этом сообщает Tourprom.

Названо четыре способа брони за границей с «нашей» картой
Фото: unsplashunsplash

Booking

Сервис по аренде недвижимости из России не ушел, а остановил сотрудничество с отелями в России. На платформе по-прежнему доступна бронь гостиниц, находящихся за рубежом. Только сейчас россиянам надо выбирать пункт «Оплата на месте» и оплачивать проживание наличными по приезде в отель.

«Островок»

На сайте есть удобные фильтры и расположение на карте. Плюс для отечественных туристов – доступность оплаты в рублях. Правда служба поддержки работает с задержкой и отелей там меньше.

«Ozon Travel»

Новоиспеченный сервис принимает оплату банковской российской картой и баллами со счета одноименного магазина.

Бронь через переписку

Такж можно написать на указанную почту с любого сайта бронирования. Иногда в переписке можно договориться об оплате на месте. Главное не забыть попросить подтверждения брони.

До этого мы рассказывали, что цены на проживание в отелях России резко выросли.

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