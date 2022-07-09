«У нас тихо, все уехали свергать президента»

Посольство России на Шри-Ланке 9 июля сообщило, что угрозы безопасности российским туристам и другим иностранцам, которые сейчас находятся в стране, нет. Эвакуация не планируется, массовые протесты продолжаются только в Коломбо, а на курортах все спокойно.
Эту информацию подтверждают очевидцы. Как сообщила телеграм-каналу «Крыша ТурДома» одна из подписчиц, «в паре часов езды от Коломбо», где она сейчас находится, «всё отлично», разве что закрыты некоторые магазины.
«Наша деревня сегодня пустая, все уехали свергать президента Готабаю Раджапаксу. И это не шутка!.. Все местные ребята, с кем я сегодня общалась, очень воодушевленно говорят о протестах, повсюду постеры «Gota, go home». Они верят, что имеют право на хорошую жизнь, и я желаю им удачи. С Раджапаксой или без него»,
– описала россиянка ситуацию в стране.
Ранее в интернете появились видео: протестующие врываются в резиденцию президента Готабая Раджапаксы в Негомбо, а затем с удовольстием плещутся в его бассейне. Как сообщают СМИ, его кортеж видели в столичном аэропорту, предположительно он пытается покинуть страну.
Всего 3 дня назад Готабая Раджапакса обратился к Владимиру Путину с просьбой возобновить рейсы «Аэрофлота», которые были прекращены в начале июня из-за ареста самолета в Коломбо.