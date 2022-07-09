«У нас тихо, все уехали свергать президента»

«Наша деревня сегодня пустая, все уехали свергать президента Готабаю Раджапаксу. И это не шутка!.. Все местные ребята, с кем я сегодня общалась, очень воодушевленно говорят о протестах, повсюду постеры «Gota, go home». Они верят, что имеют право на хорошую жизнь, и я желаю им удачи. С Раджапаксой или без него»,