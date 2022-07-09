Специалист объяснил, как обезопасить квартиру в период отпуска

«Чаще всего в зоне риска находятся квартиры на первых этажах, поэтому обязательно заранее установите решётки на окнах или же дополнительные датчики движения в этой зоне, если квартира уже охраняется. В зоне риска находятся также квартиры, оставшиеся в запустении (например, с заполненными почтовыми ящиками), а также квартиры в подъездах (или на этажах), где большой объём жилья сдаётся в аренду и часто меняются жильцы», — подчеркнул Кувиков.