Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+23° в 
USD 61.27EUR 62.05
Войти в почту
12 часов назад

Специалист объяснил, как обезопасить квартиру в период отпуска

RT на русскомиещё 1

Директор регионального инжинирингового центра SafeNet («Сейфнет») Национальной технологической инициативы Денис Кувиков дал в беседе с RT советы, как обезопасить свою квартиру от кражи в период отпуска.

Специалист объяснил, как обезопасить квартиру в период отпуска
Фото: RT на русскомRT на русском

«Чтобы защитить свой дом в период отпуска или любого другого отъезда, попросите заранее соседей или друзей заходить поливать цветы и очищать почтовый ящик. Не публикуйте информацию о своей поездке в социальных сетях», — предупредил эксперт.

Он отметил, что если есть возможность, то стоит установить различные системы умного дома, например умные выключатели, которые позволяют настроить сценарий включения и выключения света, имитируя присутствие в квартире.

«Чаще всего в зоне риска находятся квартиры на первых этажах, поэтому обязательно заранее установите решётки на окнах или же дополнительные датчики движения в этой зоне, если квартира уже охраняется. В зоне риска находятся также квартиры, оставшиеся в запустении (например, с заполненными почтовыми ящиками), а также квартиры в подъездах (или на этажах), где большой объём жилья сдаётся в аренду и часто меняются жильцы», — подчеркнул Кувиков.

Также, по словам собеседника RT, не нужно оставлять у двери коробки из-под новой дорогостоящей техники.

«Обязательно спрячьте ценности и другие дорогостоящие предметы в неочевидные места, чтобы в случае, если кража всё-таки произойдёт, минимизировать потери. Помните, что самый действенный способ защиты — это установка специального охранного комплекса», — заключил он.

Ранее специалисты дали советы по защите персональных данных.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители