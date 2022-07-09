Куда чаще всего ездят отдыхать россияне и почему

Алтай, Карелия, Камчатка и Байкал вошли в список самых популярных направлений в этом сезоне у российских туристов. Отели там почти все забронированы. Во сколько в этом году обойдется летний отпуск, и где в России есть all inclusive, выяснил корреспондент «МИР 24» Дмитрий Каратаев. Горные пейзажи и кристально чистые реки. Альпийские курорты и рядом не стояли. Алтай – место силы. Этот регион сегодня в числе самых популярных направлений у российских туристов.

Фото: Мир24 Мир24

«Люди могут непосредственно соприкоснуться с природой, подоить коз, поучаствовать в земледелии, собрать овощные культуры определенные. И вообще пожить и посмотреть внутри деревни, как устроен быт»,

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– отметил сын основателя экодеревни Иван Скобликов.

Отели, турбазы и санатории. Семидневный тур по горному Алтаю обойдется в среднем от 60 тысяч рублей на человека. Помимо перелета, в цену входит проживание и трансфер. Билеты можно купить и самому.

В топ-10 у россиян также Иркутская область и Карелия. А вот те, кто мечтает об отдыхе на берегу самого глубокого озера на планете – у Байкала, придется отдать за путевку от 45 тысяч рублей. За запахом тайги можно отправиться на Камчатку, путевка в край вулканов и горячих источников обойдется в 100 тысяч. Недешево, но и перелет дальний. И впечатлений экскурсоводы обещают море. Можно купить билеты самостоятельно.

Востребованным направлением у российских путешественников всего за пару лет стал Дагестан. Главные козыри республики – национальная кухня и демократичные цены. За историческими фотографиями на берегу Каспийского моря туристы едут в Дербент.

«Мы приехали из Тюмени, это больше трех тысяч километров отсюда. Ехали целенаправленно посмотреть Дербент, так как слышали, что городу более двух тысяч лет. Хотели сами увидеть эти красоты и пропитаться историей»,

– поделился турист Руслан Белхороев.

Насквозь пропитаны историей достопримечательности Казани. Местный Кремль с его соборами и колокольнями и голубая мечеть Кул Шариф. Столица Татарстана давно стала Меккой для путешественников.

«Я, честно говоря, дожил до 65 лет и ни разу не был в Казани, к своему стыду. Я горжусь этим городом. Сюда обязательно еще приеду»,

– сказал турист из Москвы Алексей Блохин.

Ежегодно столицу Татарстана посещают три миллиона туристов. В Казани можно вкусно поесть, есть где погулять. Нет только моря. За пляжным отдыхом россияне чаще едут в Геленджик и Сочи.

В России с этого года появился уже известный всем формат all inclusive. Правда, пока отечественные отели еще не дотягивают до турецких и египетских вариантов «все включено».

«Возле бассейна у нас будет промежуточное питание. Это более легкие закуски: хот-доги, бургеры»,

– объяснила управляющий директор отеля Елена Гущина.

В Ростуризме стараются привлечь инвесторов в отрасль и одновременно увеличить турпоток в летний сезон. Для поддержки бизнеса в этом году запустили новую программу по созданию быстровозводимых отелей по модульной технологии. Об этом сегодня на совещании по развитию внутреннего туризма Владимиру Путина доложила глава Ростуризма Зарина Догузова.

«Они очень комфортные, они круглогодичные. И за счет них можно очень быстро расширять возможности для отдыха. Вы нам как раз такое поручение давали – ускорить развитие туристической инфраструктуры. У нас в этом году в программу первые 19 регионов вошли, среди них Крым, Севастополь и целый ряд еще востребованных направлений. И в этом году 2,5 тысячи номеров уже будет построено. Соответственно, наши граждане в этом году смогут отдохнуть в этих гостиницах»,

– заявила Догузова.

Желающих узнать больше о своей стране растет с каждым годом, в том числе благодаря различным госпрограммам. Одна из них – туристический кешбэк. 20% от стоимости путевки можно вернуть при условии оплаты картой «МИР». Программой в этом году воспользовались 2,5 миллиона человек.

«Мы видим высокую популярность и у самих участников рынка – подключаются все больше и больше гостиниц и туроператоров. Но и также высокую популярность у самих туристов»,

– подчеркнул руководитель комитета по внутреннему туризму Российского союза туриндустрии Илья Уманский.

Повышенный кешбэк за покупку туров на Дальний Восток. По поручению Владимира Путина сумма увеличена вдвое. На карту «МИР» вернуть можно до 40 тысяч рублей. Все больше и чартерных направлений внутри России, в этом году их уже 12. Купить авиабилет с 50% дисконтом по новым маршрутам от Калининграда до Дальнего Востока смогут 50 тысяч туристов.

«Новинкой этого сезона является программа путешествий на Северный Кавказ. Большой популярностью пользовались рейсы в Шерегеш, в Казань. Сейчас есть рейсы на Камчатку, где цена турпакета за счет скидки 50% на чартерные рейсы составляет от 48 тысяч рублей»,

– заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.