Где отдохнуть этим летом

Несмотря на недавние ливни и грозы в Крыму и Сочи, черноморское побережье по-прежнему остается самым востребованным направлением среди желающих отдохнуть. К тому же и цены там снизились. Как, впрочем, и на Камчатке, а также в северных регионах страны, где сейчас активно развивается гастрономический туризм. Желающих половить рыбу за Полярным становится с каждым годом больше. Многие распробовали преимущества отдыха в Дагестане с его неповторимой природой и кухней, а также в Бурятии. А вот заграничный отдых сопряжен с трудностями из-за остановки перелетов, что приводит к значительным издержкам. Подорожало и турецкое направление, что может привести к снижению турпотока. Об этом в пресс-центре «Парламентской газеты» сообщила вице-президент Российского союза туриндустрии Ольга Санаева.

Фото: Парламентская газета Парламентская газета

На север — посмотреть на китов, половить рыбу

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Правительство прогнозирует, что в этом году туристический поток внутри страны составит 61 миллион человек, причем большинство из них предпочтут провести отпуск на отечественных курортах.

«Можно честно сказать, те брендовые территории, которые всегда были в центре внимания туристов, безусловно, ощутят перегрузку. Но у нас немало природных зон и познавательных направлений, поэтому с нагрузкой мы справимся»,

— заверила Ольга Санаева.

Особым спросом у россиян в этом сезоне пользуются каспийское побережье, Сахалин, Байкал, Алтай и Карелия. Но к ним активно сейчас подключаются и северные территории — Архангельская и Мурманская области, к которым возрос интерес не только из-за уникальной природы.

«Здесь выстроены целые программы, и если Север раньше больше работал на зиму, наблюдение северного сияния, то сейчас мы говорим о гастрономии, о том, что можно посмотреть китов, ловить рыбу»,

— сообщила Санаева.

Из новинок — чартерные рейсы на Камчатку, чьи вулканы и горячие источники, расположенные вблизи океана, во все времена пользовалась популярностью, особенно у въездных туристов.

Что с ценами на отдых в Крыму

Пренебрегать отдыхом в Крыму россияне тоже не намерены, несмотря на плохую погоду — ливни, град, сильный ветер и грозы, которые в последние недели обрушились на юг России. По словам Ольги Санаевой, люди нередко покупают путевки заранее и не могут предугадать, какая погода их настигнет у моря.

«Вряд ли на тех, кто уже купил путевку, это как-то повлияет или испугает. Чаще всего это краткосрочные погодные явления», — пояснила эксперт. К тому же в этом году в Крыму снизились цены и достаточно пресной воды, поэтому черноморское побережье до сих пор удерживает лидирующие позиции по туристическому потоку.

Калининград под вопросом

А вот в Калининграде из-за недружественных шагов соседей риск снижения турпотока присутствует, признала Санаева. По ее словам, сегодня многое делается, чтобы избежать этих рисков, но нужно понимать, «что автомобильное и железнодорожное пассажирское движение в сторону Калининграда вообще перекрыто, можно говорить только об авиасообщении».

«Сегодня на коллегии в Минтрансе мы услышали, что есть субсидии для авиакомпаний, которые сюда летают, и не только из Москвы и Санкт-Петербурга, но и из других российских регионов. Поэтому мы надеемся, что ситуация по приему туристов в Калининграде в этом году будет более-менее благополучная»,

— сказала эксперт.

Помимо экологических маршрутов, по ее словам, в России становится популярным и аграрный туризм.

«В большей степени это интересно людям больших городов, которым хочется окунуться в более спокойную жизнь. И здесь крайне важно, чтобы развивались гостевые дома. Нужна правильная законодательная база, чтобы они могли существовать и открываться в достаточном количестве»,

— отметила Санаева.

Не нужен нам берег финляндский

Некоторые страны дальнего зарубежья сняли антиковидные ограничения, но где-то они еще остались, поэтому, прежде чем задействовать шенгенскую визу, нужно осведомиться в консульском отделе, посоветовала Ольга Санаева.

Напомним, Финляндия с 30 июня сняла ограничения на пересечение границы с Россией. Однако, как сообщает РБК, попасть в Суоми петербуржцам все равно непросто: финны-то их впускают, а вот наши пограничники не выпускают без веских причин — вида на жительство, второго гражданства, работы, родственников или необходимости в лечении.

Но с 15 июля Правительство решило отменить антиковидные ограничения при выезде из России. А с 14 июня сняли ограничения на въезд в страну иностранцев через воздушные и морские пункты пропуска. Кроме того, оперативный штаб заявил об отмене требования о предоставлении результатов ПЦР-тестирования на COVID-19 для граждан Белоруссии, прилетающих в нашу страну.

Мальдивы или Киргизия?

На сегодня ограничения России по сухопутным границам сняты для выезда в Казахстан, Монголию, Грузию и Белоруссию.

Зато из-за серьезного укрепления рубля стоимость путевок на мальдивские курорты упала и можно воспользоваться ситуацией, неплохо сэкономив на отдыхе зимой.