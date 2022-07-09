В Сочи открывается морское сообщение с Турцией

Морской порт Сочи с 16 июля запустит регулярные международные рейсы, круизный лайнер Astoria Grande будет курсировать между Сочи и Стамбулом, сообщила пресс-служба администрации города-курорта, передает "Интерфакс".

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По пути лайнер будет заходить в турецкие города Чешме, Синоп и Трабзон. Лайнер принадлежит российскому судовладельцу, а организацию туров взяла на себя турецкая компания Miray Cruises.