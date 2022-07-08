Оставшейся без одежды туристке пришлось рыться в горе чемоданов

Оставшейся без одежды туристке, прилетевшей из Торонто в Лондон рейсом Air Canada, пришлось три часа рыться в горе забытых чемоданов в аэропорту, чтобы найти свой багаж. Об этом сообщает The Mirror.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По сведениям издания, сотрудники авиакомпании по ошибке отправили сумки 35-летней Лори Харито (Lori Harito) не на тот рейс. В итоге, когда женщина приземлилась в Хитроу, она не смогла найти свой багаж на ленте. Чтобы найти вещи, путешественница обратилась к работникам аэропорта, и они пообещали ей перезвонить.

Тем не менее в течение недели с женщиной так никто и не связался. За это время, по словам Харито, ей пришлось потратить большие деньги на одежду, поскольку необходимые ей вещи остались в потерянном чемодане. Тогда она решила сама приехать в аэропорт, чтобы отыскать багаж.

«Чтобы вы поняли масштабы творившегося в терминале хаоса, скажу только, что людей, потерявших багаж, было гораздо больше, чем пассажиров с чемоданами»,

— рассказала туристка. Она также отметила, что «в течение трех часов ей пришлось безрезультатно рыться в горе брошенных сумок».