Россияне заинтересовались автобусными поездками в один регион

Самым популярным направлением автобусных туров у россиян летом 2022 года стал Кавказ. О том, что путешественники массово заинтересовались поездками в один регион, сообщила директор НКО «Объединение Автопассажирских Перевозчиков» Татьяна Ракулова, передает «Национальная служба новостей».

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По ее словам, больше всего туристы интересуются турами в Дагестан, Чечню и Кабардино-Балкарию. Помимо этого, путешественники активно отправляются в поездки на автобусах в Санкт-Петербург, Казань и Карелию.

Как стало известно, однодневные туры стоят около 2,5 тысячи рублей, трехдневные — в пределах от 12 до 15 тысяч рублей. Ракулова также рассказала, что есть и путешествия на автобусах, продолжающиеся от семи до десяти дней, но они не настолько востребованы у туристов.