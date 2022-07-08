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2 часа назад

Россияне массово заинтересовались автобусными поездками в один регион страны

Lenta.ru

Самым популярным направлением автобусных туров у россиян летом 2022 года стал Кавказ. О том, что путешественники массово заинтересовались поездками в один регион, сообщила директор НКО «Объединение Автопассажирских Перевозчиков» Татьяна Ракулова, передает «Национальная служба новостей».

Россияне заинтересовались автобусными поездками в один регион
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По ее словам, больше всего туристы интересуются турами в Дагестан, Чечню и Кабардино-Балкарию. Помимо этого, путешественники активно отправляются в поездки на автобусах в Санкт-Петербург, Казань и Карелию.

Как стало известно, однодневные туры стоят около 2,5 тысячи рублей, трехдневные — в пределах от 12 до 15 тысяч рублей. Ракулова также рассказала, что есть и путешествия на автобусах, продолжающиеся от семи до десяти дней, но они не настолько востребованы у туристов.

Эксперт полагает, что пик популярности автобусных туров в России может настать через четыре года.

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