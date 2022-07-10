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1 час назад

В России возникла проблема перевозок отпускников на юг

Zab.ruиещё 2

Высокий туристический спрос в разгар летнего сезона выявил нехватку поездов в направлении Черноморского побережья, поэтому многие путешественники пересаживаются на автомобили. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова, сообщает Интерфакс.

Количество мест в поездах на юг РФ летом увеличили на 30%
Фото: Zab.ruZab.ru

«Море по-прежнему самый яркий магнит, самое востребованное направление отдыха. Специфика этого года, конечно же, транспортная доступность Черноморского побережья, и мы плотно этот вопрос отрабатываем с министерством транспорта и РЖД», - рассказала Догузова на совещании президента с членами правительства.

По словам Догузовой, на текущий момент по железной дороге с мая по сентябрь количество мест в поездах на юг РФ увеличено до 4,4 млн, это на 30% больше, чем в прошлом году.

«Основной акцент сделан на Крыме, и здесь количество мест составит 1,2 млн. и это почти в 2 раза больше, чем в прошлом году. Объективно, с учетом спроса сейчас, в самый разгар высокого сезона, этого недостаточно, поэтому очень многие путешественники переориентируются на автомобили», - добавила глава Ростуризма.

Как отметила Догузова, количество автопутешественников в Крым выросло на 50%.

Отметим, что по данным сервиса продажи билетов tutu.ru, на поезд Чита-Адлер 12 июля в наличии есть 16 плацкартных и 31 купейное место, стоимость составляет от 12,7 до 18,8 тыс. руб.

Новости путешествий,Зарина Догузова,Ростуризм,РЖД,
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