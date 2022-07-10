Количество мест в поездах на юг РФ летом увеличили на 30%

Высокий туристический спрос в разгар летнего сезона выявил нехватку поездов в направлении Черноморского побережья, поэтому многие путешественники пересаживаются на автомобили. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова, сообщает Интерфакс.
«Море по-прежнему самый яркий магнит, самое востребованное направление отдыха. Специфика этого года, конечно же, транспортная доступность Черноморского побережья, и мы плотно этот вопрос отрабатываем с министерством транспорта и РЖД», - рассказала Догузова на совещании президента с членами правительства.
По словам Догузовой, на текущий момент по железной дороге с мая по сентябрь количество мест в поездах на юг РФ увеличено до 4,4 млн, это на 30% больше, чем в прошлом году.
«Основной акцент сделан на Крыме, и здесь количество мест составит 1,2 млн. и это почти в 2 раза больше, чем в прошлом году. Объективно, с учетом спроса сейчас, в самый разгар высокого сезона, этого недостаточно, поэтому очень многие путешественники переориентируются на автомобили», - добавила глава Ростуризма.
Как отметила Догузова, количество автопутешественников в Крым выросло на 50%.
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