Количество мест в поездах на юг РФ летом увеличили на 30%

«Основной акцент сделан на Крыме, и здесь количество мест составит 1,2 млн. и это почти в 2 раза больше, чем в прошлом году. Объективно, с учетом спроса сейчас, в самый разгар высокого сезона, этого недостаточно, поэтому очень многие путешественники переориентируются на автомобили», - добавила глава Ростуризма.