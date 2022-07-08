Почему Европе предсказывают скорое превращение в пустыню

Ученые предсказывают некоторым европейским странам скорое превращение в пустыню. О том, как меняется климат в Европе и чем это чревато, читайте в материале "Рамблера".

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СМИ сообщают о том, что Испания и Португалия переживают самые засушливые дни за последние 1200 лет, что имеет серьезные последствия как для производства продуктов питания, так и для туризма. Май 2022 года был самым жарким месяцем, когда-либо зарегистрированным в Испании. Река Тежу, самая длинная река в регионе, могла полностью высохнуть. В результате изменения климата с 1950 года, количество осадков уменьшилось на 5-10 мм в год, а к концу века ожидается снижение на 10-20%. При этом на юге Испании к 2100 году прогнозируется снижение производства оливок на 30%.

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Италия же объявила чрезвычайное положение в пяти северных регионах страны из-за сильнейшей за 70 лет засухи. 4 июля власти объявили о выделении чрезвычайных средств на фоне усиливающейся засухи, поразившей долину реки По в последние недели. Засуха угрожает половине ферм в долине этой реки, где производится более 30% местной сельскохозяйственной продукции.

Озера Маджоре и Гарда сильно обмельчали, в реке Тибр, протекающей через Рим, упал уровень воды. За последние дни 170 муниципалитетов Италии объявили об ограничениях. Живописная Верона, город с населением в четверть миллиона человек, ввела ограничение на использование питьевой воды, а Милан объявил о закрытии своих декоративных фонтанов.

Сложная ситуация наблюдается и в Германии. Рейн, одна из самых длинных рек в Европе, протяженностью 1233 км, иссыхает. Уровень воды в Рейне, который является очень важной водной артерией для экономики Германии, быстро падает из-за повышения температуры. Судя по замерам, уровень воды снижается с каждым днем .

Сейчас уровень воды в реке даже ниже, чем в самом засушливом сезоне в 2018 году. В немецком городе Кауб глубина воды опустилась ниже одного метра, а в некоторых местах образовались сухие островки, препятствующие проходу лодок. При этом около 80% всех грузов, ежегодно перевозимых судами в Германии, перевозится по Рейну. Эксперты считают, эта водная транспортная сеть получит серьезный удар.