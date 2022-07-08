Цены на проживание в отелях России резко выросли

Россиян предупредили о резком повышении стоимости размещения в отелях страны с начала текущего года. Об этом стало известно из исследования Федеральной службы государственной статистики (Росстат), результаты которого публикует РИА Новости.
Стало известно, что больше всего (на 10,3 процента) за первое полугодие выросла цена за проживание в четырех- и пятизвездочных отелях. А в гостиницах категории три звезды стоимость поднялась на 6,2 процента, в одно- и двухзвездочных — на 5,5 и 4 процента соответственно.
Цены на проживание также изменились в хостелах и пансионатах, туристам придется платить больше на 4,4 и 16,6 процента соответственно. В санаториях стоимость же выросла на 17 процентов.