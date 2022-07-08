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2 часа назад

Цены на проживание в отелях России резко выросли

Мария Иглина

Россиян предупредили о резком повышении стоимости размещения в отелях страны с начала текущего года. Об этом стало известно из исследования Федеральной службы государственной статистики (Росстат), результаты которого публикует РИА Новости.

Цены на проживание в отелях России резко выросли
Фото: unsplash.comunsplash.com

Стало известно, что больше всего (на 10,3 процента) за первое полугодие выросла цена за проживание в четырех- и пятизвездочных отелях. А в гостиницах категории три звезды стоимость поднялась на 6,2 процента, в одно- и двухзвездочных — на 5,5 и 4 процента соответственно.

Цены на проживание также изменились в хостелах и пансионатах, туристам придется платить больше на 4,4 и 16,6 процента соответственно. В санаториях стоимость же выросла на 17 процентов.

Ранее россиян обрадовали снижением стоимости отдыха в Таиланде.

Новости путешествий,Росстат,
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