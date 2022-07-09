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3 часа назад

Египетская авиакомпания увеличивает число рейсов из Москвы в Каир

Inc-Newsиещё 1

Перевозчик добавляет в свое расписание три еженедельных рейса.

Увеличится число рейсов из Москвы в Каир
Фото: Inc-NewsInc-News

Авиакомпания EgyptAir увеличивает число своих рейсов из Москвы в Каир до десяти в неделю. Ранее перевозчик выполнял семь рейсов в неделю, пишет "Вестник АТОР".

Новые рейсы вводятся в расписание по вторникам, четвергам и воскресеньям. Из египетской столицы борт будет вылетать в 19:00, а из московского "Домодедово" - в 02:25 (время для всех аэропортов указано местное). Перелет займет 5,5 часов. Для перевозки пассажиров авиакомпания задействует воздушные суда Boeing 737-800.

Что касается стоимости, то в июле перелет по маршруту Москва - Каир стартует от 50,5 тыс. рублей в одну сторону, но билет туда-обратно можно найти за 58 тыс. При этом в конце августа и сентябре цены на перелеты более привлекательные - туда-обратно можно слетать за 38 тыс. рублей.

Новости путешествий,Аэропорт Домодедово,EgyptAir,Boeing,
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