Увеличится число рейсов из Москвы в Каир

Перевозчик добавляет в свое расписание три еженедельных рейса.
Авиакомпания EgyptAir увеличивает число своих рейсов из Москвы в Каир до десяти в неделю. Ранее перевозчик выполнял семь рейсов в неделю, пишет "Вестник АТОР".
Новые рейсы вводятся в расписание по вторникам, четвергам и воскресеньям. Из египетской столицы борт будет вылетать в 19:00, а из московского "Домодедово" - в 02:25 (время для всех аэропортов указано местное). Перелет займет 5,5 часов. Для перевозки пассажиров авиакомпания задействует воздушные суда Boeing 737-800.
Что касается стоимости, то в июле перелет по маршруту Москва - Каир стартует от 50,5 тыс. рублей в одну сторону, но билет туда-обратно можно найти за 58 тыс. При этом в конце августа и сентябре цены на перелеты более привлекательные - туда-обратно можно слетать за 38 тыс. рублей.