Увеличится число рейсов из Москвы в Каир

Перевозчик добавляет в свое расписание три еженедельных рейса.

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Авиакомпания EgyptAir увеличивает число своих рейсов из Москвы в Каир до десяти в неделю. Ранее перевозчик выполнял семь рейсов в неделю, пишет "Вестник АТОР".

Новые рейсы вводятся в расписание по вторникам, четвергам и воскресеньям. Из египетской столицы борт будет вылетать в 19:00, а из московского "Домодедово" - в 02:25 (время для всех аэропортов указано местное). Перелет займет 5,5 часов. Для перевозки пассажиров авиакомпания задействует воздушные суда Boeing 737-800.