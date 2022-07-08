Как добраться до Средиземного моря за 5 тыс. рублей

«Безусловно, это будет востребовано. У тех, у кого есть визы, тем более их сейчас можно получить. Сейчас проблема с Турцией как с транзитным направлением. Они транзитные билеты не очень хорошо продают. Это Финляндии на руку. Скорее всего, это и будет основная цель поездки в Финляндию. Хотя, с другой стороны, Финляндия привлекает шопингом. Те, кто может с кешем туда поехать, удобно»,