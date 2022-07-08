Как добраться до Средиземного моря за 5 тыс. рублей

После открытия границы Финляндии с Россией Хельсинки можно использовать в качестве транзитного пункта. Пересадка там гораздо выгоднее, чем в Стамбуле или в других городах Ближнего Востока.
«Безусловно, это будет востребовано. У тех, у кого есть визы, тем более их сейчас можно получить. Сейчас проблема с Турцией как с транзитным направлением. Они транзитные билеты не очень хорошо продают. Это Финляндии на руку. Скорее всего, это и будет основная цель поездки в Финляндию. Хотя, с другой стороны, Финляндия привлекает шопингом. Те, кто может с кешем туда поехать, удобно»,
— пояснила эксперт по туризму Марина Морозова.
Как пишут «Невские новости», от Хельсинки до международного аэропорта Вантаа – 17 км. Улететь из него можно в любую страну Европы: Испанию, Италию, Бельгию, Швейцарию, Португалию, Великобританию и другие. Лучший способ сэкономить на авиаперелете, это дождаться распродажи у Ryanair. Несколько раз в год перевозчик «выбрасывает» билеты по 9,99 евро.
Также билет к берегам Европы можно купить и сейчас. Самое выгодное предложение у ирландского лоукостера в Барселону. Рейсы два раза в неделю: по средам и субботам. Билет в один конец сейчас можно купить за 27 евро, это около 1 800 рублей. На пару евро дороже будет стоить билет на самолет в курортный Аликанте.
До аэропорта в Хельсинки из Петербурга можно добраться только двумя способами: на автобусе или личном транспорте.
Ранее «ФедералПресс» писал о том, почему паромы из Петербурга не поплывут в Финляндию после снятия ограничений.