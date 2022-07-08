Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+29° в 
USD 61.27EUR 62.05
Войти в почту
3 часа назад

Как петербуржцы смогут добраться до Средиземного моря за 5 тысяч рублей

РИА "ФедералПресс"

После открытия границы Финляндии с Россией Хельсинки можно использовать в качестве транзитного пункта. Пересадка там гораздо выгоднее, чем в Стамбуле или в других городах Ближнего Востока.

Как добраться до Средиземного моря за 5 тыс. рублей
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Безусловно, это будет востребовано. У тех, у кого есть визы, тем более их сейчас можно получить. Сейчас проблема с Турцией как с транзитным направлением. Они транзитные билеты не очень хорошо продают. Это Финляндии на руку. Скорее всего, это и будет основная цель поездки в Финляндию. Хотя, с другой стороны, Финляндия привлекает шопингом. Те, кто может с кешем туда поехать, удобно»,

— пояснила эксперт по туризму Марина Морозова.

Как пишут «Невские новости», от Хельсинки до международного аэропорта Вантаа – 17 км. Улететь из него можно в любую страну Европы: Испанию, Италию, Бельгию, Швейцарию, Португалию, Великобританию и другие. Лучший способ сэкономить на авиаперелете, это дождаться распродажи у Ryanair. Несколько раз в год перевозчик «выбрасывает» билеты по 9,99 евро.

Также билет к берегам Европы можно купить и сейчас. Самое выгодное предложение у ирландского лоукостера в Барселону. Рейсы два раза в неделю: по средам и субботам. Билет в один конец сейчас можно купить за 27 евро, это около 1 800 рублей. На пару евро дороже будет стоить билет на самолет в курортный Аликанте.

До аэропорта в Хельсинки из Петербурга можно добраться только двумя способами: на автобусе или личном транспорте.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, почему паромы из Петербурга не поплывут в Финляндию после снятия ограничений.

Новости путешествий,Марина Морозова,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители