Мужчина получил багаж в аэропорту с рваной одеждой

Британец получил в аэропорту свой багаж и не поверил своим глазам. Вся одежда в чемодане оказалась порвана в клочья. Об этом пишет LADBible.

Фото: unsplash unsplash

По словам жены, они с супругом прилетели в Коломбо из Манчестера. Получив багаж, пара добралась до отеля, но когда мужчина открыл чемодан, пришел в ужас. Вся одежда, которая лежала в сумке, оказалась разорванной.

«Мой муж похож на пирата. Он явно ожидал получить не такой образ во время отпуска в тропиках», — пошутила супруга.

LADBible

В авиакомпании на инцидент никак не отреагировали. А пользователи социальных сетей попытались подбодрить пару с помощью шутливых комментариев.

«Это называется мода. Некоторые люди платят большие деньги за такой образ», — пишут люди.