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1 час назад

Мужчина получил багаж в аэропорту с рваной одеждой

Даша Краснова

Британец получил в аэропорту свой багаж и не поверил своим глазам. Вся одежда в чемодане оказалась порвана в клочья. Об этом пишет LADBible.

Мужчина получил багаж в аэропорту с рваной одеждой
Фото: unsplashunsplash

По словам жены, они с супругом прилетели в Коломбо из Манчестера. Получив багаж, пара добралась до отеля, но когда мужчина открыл чемодан, пришел в ужас. Вся одежда, которая лежала в сумке, оказалась разорванной.

«Мой муж похож на пирата. Он явно ожидал получить не такой образ во время отпуска в тропиках», — пошутила супруга.

LADBible

В авиакомпании на инцидент никак не отреагировали. А пользователи социальных сетей попытались подбодрить пару с помощью шутливых комментариев.

«Это называется мода. Некоторые люди платят большие деньги за такой образ», — пишут люди.

До этого мы рассказывали, что нельзя есть в самолете.

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