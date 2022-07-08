Россиян обрадовали снижением стоимости отдыха в Таиланде

Генеральный менеджер туристической компании «Илвес тур» Виктор Кривенцов предсказал снижение стоимости отдыха в Таиланде. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, туризм в Азию подешевеет, чем был до пандемии COVID-19. Снижение цен обусловлено укреплением рубля и падением национальной валюты. Туроператор отметил, что из-за нестабильной экономической ситуации в стране власти королевства более расположены к туристам.
Кривенцов пояснил, что курорты Таиланда и раньше не относились к премиальному отдыху, так как большая часть гостиниц страны рассчитана на представителей среднего класса. Просто сейчас обменный курс выгоднее, чем был до 2019 года.
До этого мы рассказывали, как Таиланд изменит правила въезда иностранных туристов.