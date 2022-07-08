Россиян обрадовали снижением стоимости отдыха в Таиланде

Генеральный менеджер туристической компании «Илвес тур» Виктор Кривенцов предсказал снижение стоимости отдыха в Таиланде. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, туризм в Азию подешевеет, чем был до пандемии COVID-19. Снижение цен обусловлено укреплением рубля и падением национальной валюты. Туроператор отметил, что из-за нестабильной экономической ситуации в стране власти королевства более расположены к туристам.

Кривенцов пояснил, что курорты Таиланда и раньше не относились к премиальному отдыху, так как большая часть гостиниц страны рассчитана на представителей среднего класса. Просто сейчас обменный курс выгоднее, чем был до 2019 года.