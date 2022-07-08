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58 минут назад

Госдума ищет новые способы доставки туристов в Крым

TourDom

Из-за ограничения на полеты в южные аэропорты, а также в связи с логистическими сложностями Крыму в этом году в любом случае не стоит рассчитывать на большой турпоток. Однако власти все-равно ищут способы, как исправить эту ситуацию. Об этом рассказал журналистам председатель Комитета ГД РФ по туризму и развитию туринфраструктуры Сангаджи Тарбаев.

Госдума ищет новые способы доставки туристов в Крым
Фото: TourDomTourDom

По его словам, Крым в прошлом году посетило около 10 млн туристов. При этом авиарейсами прибыло 4 млн человек. Даже с учетом того, что объем железнодорожной перевозки в этом сезоне увеличился в 2,5 раза, еще 2,5 млн отпускников не имеют возможности попасть на крымские курорты из-за проблем с логистикой.

Решать их власти предлагают несколькими способами. Во-первых, продлить программу туристического кешбэка для отдыха в Крыму на зимние месяцы. Во-вторых, ввести новый кешбэк – транспортный. Он должен распространяться на автомобильных туристов в виде льготы на проезд по платным федеральным трассам.

Кроме того, планируется оптимизация железнодорожных маршрутов так, чтобы число мест в Крым увеличилось.

«У нас есть моменты, когда в поезде из Москвы люди едут до Тамбова, выходят, а дальше свободное место едет в Крым. Но можно больше людей доставить на юг», – пояснил Сангаджи Тарбаев. Наконец, еще один вариант – это организация морского сообщения между Сочи, Новороссийском и городами республики.

Новости путешествий,Сангаджи Тарбаев,Госдума,
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