Госдума ищет новые способы доставки туристов в Крым

Из-за ограничения на полеты в южные аэропорты, а также в связи с логистическими сложностями Крыму в этом году в любом случае не стоит рассчитывать на большой турпоток. Однако власти все-равно ищут способы, как исправить эту ситуацию. Об этом рассказал журналистам председатель Комитета ГД РФ по туризму и развитию туринфраструктуры Сангаджи Тарбаев.

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По его словам, Крым в прошлом году посетило около 10 млн туристов. При этом авиарейсами прибыло 4 млн человек. Даже с учетом того, что объем железнодорожной перевозки в этом сезоне увеличился в 2,5 раза, еще 2,5 млн отпускников не имеют возможности попасть на крымские курорты из-за проблем с логистикой.

Решать их власти предлагают несколькими способами. Во-первых, продлить программу туристического кешбэка для отдыха в Крыму на зимние месяцы. Во-вторых, ввести новый кешбэк – транспортный. Он должен распространяться на автомобильных туристов в виде льготы на проезд по платным федеральным трассам.

Кроме того, планируется оптимизация железнодорожных маршрутов так, чтобы число мест в Крым увеличилось.