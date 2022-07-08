Россиянин назвал верхние полки плацкарта «тюрьмой»

Российский тревел-блогер поехал в Крым на поезде и рассказал о своем бесправном положении на второй полке плацкартного вагона. Подробностями поездки он поделился в личном блоге TravelManiac на платформе «Яндекс.Дзен».

Путешественник пожаловался на стандарты размещения спальных мест в вагонах. По его мнению, верхнюю полку в плацкарте можно назвать только «тюрьмой»: он возмутился расстоянием до багажной полки, которое составляет всего 50 сантиметров. Такая высота, по его словам, позволяет пассажирам находиться на своем месте только в положении лежа.

«А теперь представьте, что вы едете не с вечера до утра, на небольшое расстояние, когда все равно ночь и вы будете спать лежа. А, например, 35 часов из Москвы в Крым. Лежать придется, словно в тюрьме или, как высказалась одна из пассажирок, словно в гробу», — считает автор блога.

При этом россиянин напомнил, что пассажиры верхних полок не имеют права сидеть на нижних местах, даже для приема пищи за столом, так как они принадлежат другим туристам. В такую ситуацию попал и сам путешественник — его попутчицы были принципиально против того, чтобы он «сидел на их кроватях», и специально не убирали постельное белье.