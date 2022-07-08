Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+24° в 
USD 63.14EUR 64.13
Войти в почту
1 час назад

Росстат сообщил о подорожании перелета в эконом-классе

Vse42.ru

По данным Росстата, за минувший год перелет в эконом-классе подорожал более чем на 20%.

Росстат сообщил о подорожании перелета в эконом-классе
Фото: Vse42.ruVse42.ru

Как сообщили в ведомстве, с начала года стоимость билета в эконом-класс возросла на 20,5%. При этом на 7,3% билеты подорожали только в последнюю неделю июня.

Кроме того, стало дороже и проживание в гостинице любого класса. Так, чтобы снять номер в гостинице с одной звездой, придется заплатить на 5,5% больше, чем раньше, а гостиница с двумя звездами обойдется дороже на 4%, передает РИА "Новости".

Трехзвездочные отели подорожали на 6,2%, а цена на более комфортные выросла на 10,3%. Однако сильнее всего цены поднялись в санаториях – там за размещение придется отдать на 17% больше, чем было полгода назад.

Новости путешествий,Росстат,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители