Росстат сообщил о подорожании перелета в эконом-классе

По данным Росстата, за минувший год перелет в эконом-классе подорожал более чем на 20%.

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Как сообщили в ведомстве, с начала года стоимость билета в эконом-класс возросла на 20,5%. При этом на 7,3% билеты подорожали только в последнюю неделю июня.

Кроме того, стало дороже и проживание в гостинице любого класса. Так, чтобы снять номер в гостинице с одной звездой, придется заплатить на 5,5% больше, чем раньше, а гостиница с двумя звездами обойдется дороже на 4%, передает РИА "Новости".