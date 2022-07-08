Росстат сообщил о подорожании перелета в эконом-классе

По данным Росстата, за минувший год перелет в эконом-классе подорожал более чем на 20%.
Как сообщили в ведомстве, с начала года стоимость билета в эконом-класс возросла на 20,5%. При этом на 7,3% билеты подорожали только в последнюю неделю июня.
Кроме того, стало дороже и проживание в гостинице любого класса. Так, чтобы снять номер в гостинице с одной звездой, придется заплатить на 5,5% больше, чем раньше, а гостиница с двумя звездами обойдется дороже на 4%, передает РИА "Новости".
Трехзвездочные отели подорожали на 6,2%, а цена на более комфортные выросла на 10,3%. Однако сильнее всего цены поднялись в санаториях – там за размещение придется отдать на 17% больше, чем было полгода назад.