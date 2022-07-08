Россияне рассказали, как купить дешевый тур на Мальдивы

Российские туристы, побывавшие на Мальдивах, рассказали, как им удалось сэкономить на путешествии на любимый курорт богачей. Своими впечатлениями от отдыха они поделились с порталом «Тонкости туризма», их отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам пары, тур в трехзвездочный отель на девять ночей с трехразовым питанием обошелся им в 234,9 тысячи рублей на двоих — при этом три года назад за десять дней в четырехзвездочной гостинице они отдали 390 тысяч рублей. Туристы отметили, что стоимость путешествия будет сильно дешевле, если отказаться от формата «все включено» с бесплатным алкоголем в пользу полного пансиона.

«Внимательно следите за расходами, к сумме в меню еще добавляется налог, что-то около 20 процентов. Мы старались оплачивать сразу в конце дня, чтобы финальный счет при выезде для нас не стал неожиданностью»,

— рассказали еще один секрет контроля расходов читатели портала.

Больше всего россияне запомнился океан и яркие краски острова — несмотря на «простенькие и старенькие» номера и неприятных мошек на пляже, путешественники остались в восторге от кормления акул у пирса отеля, и морской живности, обитающей на рифах: черепах, скатов и разных рыб.

«Как ни крути, Мальдивы — лучшее направление для пляжного отдыха. Все небольшие недочеты очень легко прощаются и забываются»,

— считают туристы.