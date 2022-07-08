Эксперты заявили, что отсутствие россиян больно бьет по Европе

Туристический бизнес во всем мире только начал оживать после пандемии, как по нему вдарило санкциями и закрытым небом. Эксперты говорят, что отсутствие россиян больно бьет по Европе.

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

Европейские власти хорохорятся и бравируют статистикой, по которой доля российских туристов не составляет и десяти процентов. Обещают: приедут европейские отдыхающие и тоже потратят деньги. Владельцам отелей, кафешек, прокатных автоконтор слова не помогут, им нужны российские путешественники!

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В этом году в Европе могли бы отдохнуть до 10 млн туристов из России, которые потратили бы более 20 млрд евро, подсчитали европейские аналитики. И это только официальные цифры, которые можно отследить. Например, считают все траты по картам, выпущенным российскими банками. А сколько еще приезжали с наличкой!

Так что турбизнес, особенно в популярных у россиян странах, подсчитывает упущенную выгоду. Испания лишилась 1,4 млрд евро, согласно расчетам Института туризма. В среднем там отдыхали 1,3 млн россиян в год. В некоторых областях, например в Коста-Дораде, доля наших отпускников составляла 18 процентов.

В 2019 году 1,7 млрд отдыхающих из России оставили в Италии почти миллиард евро, примерно 150 млн из них досталось Риму. 700 тыс. путешественников из России приносили пятую часть всего туристического дохода в казну Кипра - более 500 млн евро ежегодно. Потери бюджета Греции от отсутствия российских туристов (1,5 млрд человек в год) оцениваются в 115 млн евро. Власти пытаются стимулировать внутренний туризм, почти вдвое увеличив его финансирование.

Жители северо-запада России использовали аэропорты Хельсинки и Лаппеенранты (он в 30 км от границы) в качестве воздушных ворот в Европу. Столичный порт, конечно, выживет, а вот в Лаппеенранте многие могут лишиться работы, без наших туристов поток резко снизился.

Щедрая душа

Все, кто связан с туризмом и сталкивался с нашими отдыхающими, утверждают: русские в отпуске тратят больше денег, чем скупые европейцы, заранее обозначающие себе рамки бюджета и за них не выходящие. Специалисты Института туризма Испании подтвердили этот факт статистическими данными. Ежедневные траты туристов:

из России - 175 евро,

из Германии - 138 евро,

из Франции - 99 евро.

Широка страна моя родная

В России тем временем бум внутреннего туризма. Стали очевидны перспективы Заполярья. На Алтае турпоток вырос на 20 процентов, свободного жилья до конца лета уже не найти. В Дагестан в этом году приедет на треть больше туристов, чем в прошлом. Тянутся люди на Байкал, в Карелию, раскуплены круизы по Волге и даже Дальний Восток - Камчатка и Сахалин становятся все ближе жителям центральной части России. И правильно, пусть деньги идут на развитие курортов в родной стране.

Дочь советского поэта Роберта Рождественского Екатерина с семьей провела неделю на Алтае. Отпуск совместила с важным мероприятием: отметила 90-летие отца на его родине, в селе Косиха. В соцсети Екатерины - восторженные отзывы:

- Очень нравится мне местный алтайский говор, вроде один русский язык, но есть какие-то местные словечки и милые интонации, цепляющие слух. Спросила, что любят на Алтае есть, у тутошнего, прокопченного солнцем мужичка. «А чего спрашивашь? Подбаиваешься, что мы тут голодуем? Все хорошо у нас, не бось! Хариуса и тайменя в горных речках помаленьку берем, чистая рыба, без червей, ее солькой подприсыпешь - и в рот! Вода холодная, ни один червь не выживет. Дичи полно, косули, маралы, медведи, кабаны. Ну а дома-то шти на бураках, картошки-то раньше не было, пироги с щавелем, чай на корнях и травах. И не только чай-то травяной, еще и банька на травах, пару поднапустили, веничком хорошенько набздавали, тело все расшаперилось - и снова живой!

Есть и староверские рецепты, знаю, окрошку иху уважаю - на квасу, с квашеной капустой да всякой всякотой. Это окрошка чисто ранишная, станинная еще, от похмелья наутро самое оно».