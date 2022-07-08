Москвичка поделилась впечатлениями от поездки в Дагестан

«Говорят, ворота на выезде из аэропорта Махачкалы проектировал Рамазан Абдулатипов (экс-глава республики. — Прим. «Мосленты»), пока был у власти. Они олицетворяют собой дружбу Дагестана и Москвы», — говорится в одной из них.