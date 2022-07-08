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2 часа назад

Москвичка поделилась впечатлениями от поездки в Дагестан

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Своими впечатлениями от недельной поездки в Дагестан с «Мослентой» поделилась жительница столицы, иллюстратор Анна Лукьянова. Этим летом россиянка впервые побывала в южной республике.

Москвичка поделилась впечатлениями от поездки в Дагестан
Фото: МослентаМослента

«Первое сильное впечатление от Дагестана — воздух. Ты выходишь из самолета и попадаешь в теплый, насыщенный морской воздух с легким ароматом трав», — рассказала москвичка.

В течение поездки Лукьянова делала путевые зарисовки, в которых делилась впечатлениями от всего, что ее удивляло.

«Говорят, ворота на выезде из аэропорта Махачкалы проектировал Рамазан Абдулатипов (экс-глава республики. — Прим. «Мосленты»), пока был у власти. Они олицетворяют собой дружбу Дагестана и Москвы», — говорится в одной из них.

Сильно впечатлили москвичку весы в местной сети супермаркетов. «Они снабжены камерой! Когда взвешиваешь фрукты, она считывает, что это, и сама выбирает нужную позицию в каталоге. Игралась, пока не прогнали», — поделилась она.

Новости путешествий,Анна Лукьянова,Рамазан Абдулатипов,
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