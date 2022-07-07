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1 час назад

Отравление семьи в Египте обернулось смертью ребенка

Мария Иглина

Семья туристов из Италии отравилась на египетском курорте Шарм-эш-Шейх, из-за интоксикации организма погиб шестилетний ребенок. Об этом пишет La Stampa.

Отравление семьи в Египте обернулось смертью ребенка
Фото: unsplash.comunsplash.com

Первого июля семейство Мирабели — 46-летний Антонио, мать Розалия Маносперти и их 6-летний сын Андреа во время отдыха в Египте начали испытывать сильную тошноту и рвоту. В местной больнице им поставили капельницу с физиологическим раствором и дали три таблетки от пищевого отравления.

На следующий день состояние членов итальянской семьи не улучшилось, они вновь приехали в больницу. Отец семейства поступил в медицинское учреждение без сознания с симптомами почечной недостаточности и проблемами с дыханием. Ребенок же скончался через час после прибытия в больницу.

Антонио все еще находится в больнице в тяжелом состоянии. Следственные органы, в свою очередь, начали проверку произошедшего.

Ранее известный ведущий предостерег россиян от отдыха в Турции.

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