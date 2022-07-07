Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+27° в 
USD 63.14EUR 64.13
Войти в почту
33 минуты назад

Врач назвал 3 способа профилактики тромбоза в сезон отпусков

Москва24

Для предотвращения тромбоза вен нижних конечностей нужно носить компрессионный трикотаж во время перелетов, разминать ноги и пить в жару больше воды. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.

Врач назвал 3 способа профилактики тромбоза в сезон отпусков
Фото: Москва24Москва24

В период отпусков повышается опасность возникновения тромбоза в самолете, особенно у тех, кто летит дольше четырех часов, отмечает специалист. Чтобы этого не допустить, стоит разминать ноги как минимум каждый час.

"Вставать на цыпочки и опускаться, чтобы икры работали: они как насос прокачивают кровь", – пояснил врач. Другая опасность – жаркая погода.

Из-за обезвоживания кровь сгущается, что может привести к образованию тромбов. Поэтому специалист советует пить больше жидкости.

"Заливаться не надо, но в жару лучше пить от 1,5 до 2,5 литра в день", – уточняет Хухрев.

Эксперт подчеркивает, что немалую роль играет наследственность. Если в семье были случаи тромбоза, то человеку нужно особенно внимательно следить за здоровьем. Ранее для профилактики заболевания доктор медицинских наук, диетолог Маргарита Королева посоветовала также включить в рацион кисло-сладкие ягоды и отвар из листьев брусники. Кроме того, нужно употреблять омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты, источником которых является рыбий жир.

Новости путешествий,Маргарита Королева,Алексей Хухрев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители