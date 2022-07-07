Врач назвал 3 способа профилактики тромбоза в сезон отпусков

Для предотвращения тромбоза вен нижних конечностей нужно носить компрессионный трикотаж во время перелетов, разминать ноги и пить в жару больше воды. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.

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В период отпусков повышается опасность возникновения тромбоза в самолете, особенно у тех, кто летит дольше четырех часов, отмечает специалист. Чтобы этого не допустить, стоит разминать ноги как минимум каждый час.

"Вставать на цыпочки и опускаться, чтобы икры работали: они как насос прокачивают кровь", – пояснил врач. Другая опасность – жаркая погода.

Из-за обезвоживания кровь сгущается, что может привести к образованию тромбов. Поэтому специалист советует пить больше жидкости.

"Заливаться не надо, но в жару лучше пить от 1,5 до 2,5 литра в день", – уточняет Хухрев.