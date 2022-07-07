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1 час назад

В Дербенте благоустроят северный пляж

Lenta.ru

Мэр Дербента Рустамбек Пирмагомедов сообщил, что в ближайшее время начнутся работы по благоустройству северного пляжа. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

В Дербенте благоустроят северный пляж
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Дербент победил в конкурсе проектов местных инициатив муниципальных образований Дагестана с проектом "Благоустройство северного пляжа у косы"», — рассказал глава города.

Отмечается, что на пляже будут установлены раздевалки, павильон, прогулочная дорожка из деревянного настила, а также обустроена автостоянка. На реализацию проекта выделены 15 миллионов рублей — десять миллионов получено от Минтуризма региона, еще пять — из муниципального бюджета.

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