В Дербенте благоустроят северный пляж

Мэр Дербента Рустамбек Пирмагомедов сообщил, что в ближайшее время начнутся работы по благоустройству северного пляжа. Об этом он написал в своем Telegram -канале.

Отмечается, что на пляже будут установлены раздевалки, павильон, прогулочная дорожка из деревянного настила, а также обустроена автостоянка. На реализацию проекта выделены 15 миллионов рублей — десять миллионов получено от Минтуризма региона, еще пять — из муниципального бюджета.