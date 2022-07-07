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1 час назад

Россиян предупредили о стремительном подорожании туров из-за курса валют

Lenta.ruиещё 1

Специалисты портала TourDom.ru предупредили российских туристов о подорожании туров за рубеж из-за повышения внутренних курсов валют у туроператоров. Цены могут меняться ежедневно.

Россиян предупредили о подорожании туров из-за курса валют
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам представителя одного столичного туроператора, 5 июля тур с вылетом из Москвы на конец сентября в пятизвездочный отель Антальи для семьи из двух человек с ребенком стоил 210 тысяч рублей. Спустя два дня, 7 июля, — уже в 238 тысяч рублей.

«Бронировали для двоих клиентов отель Marco Polo пять звезд в Кемере на 26 июля, 11 ночей, по цене 4044 евро. По курсу 63 рубля стоимость тура была 254,8 тысячи рублей, а теперь по новому курсу (70 рублей за евро) турист оплатит 283 тысячи, то есть на 28 тысяч больше»,

— пожаловался на стремительный рост цен другой туроператор.

Турагенты добавили, что зачастую туристы сами не спешат оплачивать тур полностью, так как ждут снижения курса. Также путешественники не торопятся и с новыми бронированиями.

«Клиенты ужасаются, увидев выросшие цены, и надеются, что курс изменится»,

— уточнили в TourDom.ru.

При этом турагенты рассказали, что стараются день в день переводить деньги за заказанные туры туроператорам, чтобы не потерять на курсовой разнице. Тем не менее средства могут доходить с разной задержкой: от 40 минут до пяти-шести часов, что в условиях колебания курса критично.

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