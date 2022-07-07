Определены самые популярные у россиян страны для переезда

Популярными у россиян странами для переезда оказались Турция, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Грузия — они стали лидерами по числу запросов на покупку недвижимости клиентами из России. Самые популярные места для релокации определили аналитики международной брокерской компании Propriеtе Gеnеrale Group в своем исследовании, текст которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Первую строчку рейтинга заняла Турция — с марта по июнь 31,44 процента запросов о покупке зарубежной недвижимости приходились на эту страну. На втором месте оказались ОАЭ (20,03 процента обращений), а на третьем — Грузия (15,26 процента). Востребованными среди россиян для приобретения жилья также стали Казахстан, страны Латинской Америки (Мексика, Аргентина, Бразилия, Парагвай, Чили) и государства Карибского бассейна (Вануату, Гренада, Антигуа и Барбуда, Доминика).

Как отметили аналитики, 9,23 процента россиян продолжают выбирать для покупки недвижимости и релокации страны Европы. Однако на фоне санкций приобрести квартиру, апартаменты или дом в ранее популярных для этих целей Португалии, Испании, Франции и Греции могут лишь обладатели второго гражданства или соответствующего вида на жительство.

«В Турции почти 90 процентов россиян приобретают недвижимость для проживания. В Эмиратах, наоборот, более 60 процентов интересуются инвестиционными проектами. Квадратные метры в странах Латинской Америки покупают по причине низкого чека, а также возможности относительного быстрого получения легального статуса и перспектив стать резидентом ЕС ЕС»,