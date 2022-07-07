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1 час назад

В аэропорту Краснодара начнут строить новый терминал

РИА "ФедералПресс"иещё 1

Аэропорт Краснодара продолжает простаивать, нести убытки и получать господдержку. Однако это не помешает начать строительство терминала, сообщили в воздушной гавани.

В аэропорту Краснодара начнут строить новый терминал
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«К работам «нулевого» цикла строительства планируется приступить в сентябре-октябре текущего года», – говорится в сообщении.

Отмечается, что разрешение от Росавиации было получено еще 24 июня 2022 года, а заключение по проекту от Главгосэкспертизы – в апреле. Строительство разделится на несколько этапов. Сначала возведут новый аэровокзальный комплекс – 83 тыс. квадратных метров. Федеральные ведомства выделят 10 млрд руб на строительство.

На втором этапе построят перрон для стоянки самолетов. Третий блок – комплекс объектов транспортной инфраструктуры для обеспечения безопасного и комфортного обслуживания пассажиров в местах. Планируется закончить строительство в 2024 году.

Новости путешествий,Росавиация,
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