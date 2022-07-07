В аэропорту Краснодара начнут строить новый терминал

Аэропорт Краснодара продолжает простаивать, нести убытки и получать господдержку. Однако это не помешает начать строительство терминала, сообщили в воздушной гавани.

«К работам «нулевого» цикла строительства планируется приступить в сентябре-октябре текущего года», – говорится в сообщении.

Отмечается, что разрешение от Росавиации было получено еще 24 июня 2022 года, а заключение по проекту от Главгосэкспертизы – в апреле. Строительство разделится на несколько этапов. Сначала возведут новый аэровокзальный комплекс – 83 тыс. квадратных метров. Федеральные ведомства выделят 10 млрд руб на строительство.