Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+25° в 
USD 62.91EUR 64.33
Войти в почту
1 час назад

Выяснилось, на что россияне обращают внимание при выборе места отдыха

Мир24иещё 1

При выборе места отдыха россияне главным образом ориентируются на стоимость товаров и услуг в выбранном регионе, а также на возможность путешествовать по окрестностям и увидеть что-то новое, свидетельствуют данные опроса аналитического центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру. В опросе приняли участие 1 912 человек.

На что россияне обращают внимание при выборе места отдыха
Фото: мир24мир24

Как следует из результатов опроса, доступность цен на товары и услуги в выбранной локации беспокоит 14% респондентов, такое же количество граждан руководствуется возможностью путешествовать по региону и увидеть что-то новое.

Для 12% путешественников определяющим критерием является наличие культурно-исторических достопримечательностей, те же 12% ищут тишину и покой.

По 11% голосов набрали варианты ответов о наличии железнодорожного и авиасообщения.

Кроме того, туристы обращают внимание на климатические условия региона (10%), комфортные условия проживания (9%), возможность расширить кругозор (7%) или укрепить здоровье и пройти курс лечения (4%).

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители