На что россияне обращают внимание при выборе места отдыха

При выборе места отдыха россияне главным образом ориентируются на стоимость товаров и услуг в выбранном регионе, а также на возможность путешествовать по окрестностям и увидеть что-то новое, свидетельствуют данные опроса аналитического центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру. В опросе приняли участие 1 912 человек.

Фото: мир24 мир24

Как следует из результатов опроса, доступность цен на товары и услуги в выбранной локации беспокоит 14% респондентов, такое же количество граждан руководствуется возможностью путешествовать по региону и увидеть что-то новое.

Для 12% путешественников определяющим критерием является наличие культурно-исторических достопримечательностей, те же 12% ищут тишину и покой.

По 11% голосов набрали варианты ответов о наличии железнодорожного и авиасообщения.