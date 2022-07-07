Известный ведущий назвал минус отдыха в Турции

Известный российский телеведущий, бывший кавээнщик и певец Вячеслав Макаров рассказал о минусе отдыха в Турции. В видео в своем Telegram-канале он назвал недостаток местных жителей.
«Бывают, конечно, исключения, но в большинстве своем турки довольно-таки нечистоплотные», — пожаловался шоумен.
Он привел в пример ситуацию, когда заметил, что у работника бара в Турции, делавшего коктейль и укладывавшего в стакан ингредиенты, была грязь под ногтями. По словам Макарова, в тот момент он испытал сильное отвращение.
«Короче, иногда лучше не смотреть, как это все готовится, лучше этого избегать», — заключил он.