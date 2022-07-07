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43 минуты назад

Известный ведущий назвал минус отдыха в Турции

Lenta.ru

Известный российский телеведущий, бывший кавээнщик и певец Вячеслав Макаров рассказал о минусе отдыха в Турции. В видео в своем Telegram-канале он назвал недостаток местных жителей.

Известный ведущий назвал минус отдыха в Турции
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Бывают, конечно, исключения, но в большинстве своем турки довольно-таки нечистоплотные», — пожаловался шоумен.

Он привел в пример ситуацию, когда заметил, что у работника бара в Турции, делавшего коктейль и укладывавшего в стакан ингредиенты, была грязь под ногтями. По словам Макарова, в тот момент он испытал сильное отвращение.

«Короче, иногда лучше не смотреть, как это все готовится, лучше этого избегать», — заключил он.

Новости путешествий,Вячеслав Макаров,
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