Столкнувшийся с птицей российский самолет три часа кружил в небе

Самолет российской авиакомпании «Уральские авиалинии», столкнувшийся с птицей во время полета, экстренно вернулся в аэропорт вылета — перед этим ему пришлось жечь топливо в небе. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Следовавший по маршруту из Москвы в таджикский Худжанд самолет столкнулся с птицей сразу после вылета при наборе высоты. Из-за треснувшего лобового стекла командир воздушного судна принял решение вернуться в Домодедово. Согласно приведенным данным сервиса FlightRadar, перед посадкой борт еще три часа кружил в небе.