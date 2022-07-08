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11 минут назад

Раскрыта оптимальная стоимость авиабилетов в Египет

Lenta.ruиещё 1

Нацперевозчик EgyptAir увеличил частоту полетов между Москвой и Каиром в летнем периоде. Оптимальную стоимость авиабилетов раскрыли специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР) на своем сайте.

Раскрыта оптимальная стоимость авиабилетов в Египет
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, дополнительные еженедельные рейсы начали выполняться с 7 июля трижды в неделю по воскресеньям, вторникам и четвергам на лайнерах Boeing 737-800. Из Каира самолеты вылетают в 19:00 по местному времени, из московского аэропорта Домодедово — в 02:25 мск. Время в пути составляет 5,5 часа.

Цена билета в одну сторону на одного пассажира с отправлением в июле стартует от 800 долларов (50,5 тысячи рублей). Проезд в обе стороны обойдется путешественнику минимуму в 920 долларов (от 58 тысяч рублей). На конец августа и в сентябре зафиксировано снижение стоимости перелета — 308 долларов (19,5 тысячи рублей) в одну сторону и 600 долларов туда-обратно (около 38 тысяч рублей).

Также выгодно добраться в Египет предлагает авиакомпания «Россия»: в июле у перевозчика доступны билеты из Сочи от 30 тысяч рублей в одну сторону, в августе цены ниже в два раза — от 14 тысяч рублей на одного человека.

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