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1 час назад

Россияне стали путешествовать в кавказскую страну чаще

Lenta.ruиещё 1

Количество россиян, посетивших Грузию за последние полгода, выросло в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Национальной администрации туризма страны.

Россияне стали путешествовать в кавказскую страну чаще
Фото: Lenta.ruLenta.ru

За прошедшие шесть месяцев 2022 года Грузию посетили 1,6 миллиона иностранцев, при этом с туристическими целями из них приехало 1,2 миллиона человек — показатель вырос на 186,3 процента с прошлого года. В ведомстве добавили, что по сравнению с 2019 годом турпоток восстановился на 56,8 процента.

Также чаще стали путешествовать в кавказскую страну и россияне — за первые полгода 2022 года в Грузии побывало 90,2 тысячи человек. Однако за тот же период 2019 года туристов было больше — 152 тысячи.

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