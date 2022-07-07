Россияне стали путешествовать в кавказскую страну чаще

Количество россиян, посетивших Грузию за последние полгода, выросло в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Национальной администрации туризма страны.

За прошедшие шесть месяцев 2022 года Грузию посетили 1,6 миллиона иностранцев, при этом с туристическими целями из них приехало 1,2 миллиона человек — показатель вырос на 186,3 процента с прошлого года. В ведомстве добавили, что по сравнению с 2019 годом турпоток восстановился на 56,8 процента.