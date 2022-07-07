Эксперты: Туристы могут сэкономить до 1/3 стоимости речного круиза

Туроператоры рассказали, на чем можно сэкономить во время круиза на теплоходе.

По данным Ассоциации туристических операторов России, первое – это питание. Можно взять путевку с завтраком. Это отразится на стоимость тура. Если путешественник не насытился, например, полупансионом, то всегда имеется возможность оплатить дополнительную еду в ресторане судна – взять комплексный обед или какое-то блюдо.

При бюджетном туре экскурсии обычно в стоимость путевки не входят. Их можно купить отдельно или пакетом на все время путешествия, или не покупать вовсе и изучать города, в которых останавливается корабль, самостоятельно. Это также сэкономит средства.