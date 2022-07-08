Россиянам назвали самые бюджетные курорты

"Турция остается самым бюджетным вариантом из-за того, что очень большой региональный охват авиаперелетов, летают как регулярные авиарейсы, так и чартеры с большим охватом - где-то 500 рейсов в неделю. В Турции есть отели на любой карман. Из-за того, что есть обширный выбор полетной программы и отельной базы, она незаменима сейчас в массовом сегменте, все остальное достаточно дорого".