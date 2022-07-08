Россиянам назвали самые бюджетные курорты

Среди бюджетных курортных направлений для россиян на сегодняшний день можно выделить тройку лидеров. Об этом рассказала эксперт по туризму, владелец турагентства Майя Котляр, пишет "Лента".
По ее словам, самый бюджетный курорт - Абхазия. Эксперт отметила:
"Понятно, что нет прямого авиасообщения, юг закрыт, но есть вылеты в Сочи, и люди добираются оттуда до Абхазии - это самое бюджетное, что есть на сегодняшний день с учетом закрытого юга".
Турагент назвала и самый бюджетный на данный момент вариант в России - это Калининград. Там Балтийское море, но это место считается курортом. Люди едут туда с удовольствием. Кроме того, в регионе открываются новые курортные отели.
По словам Котляр, среди зарубежных направлений для россиян самым бюджетным вариантом остается Турция. Даже несмотря на то, что цена на отдых там выросла примерно на 30-40 % по сравнению с ковидным временем.
Котляр рассказала:
"Турция остается самым бюджетным вариантом из-за того, что очень большой региональный охват авиаперелетов, летают как регулярные авиарейсы, так и чартеры с большим охватом - где-то 500 рейсов в неделю. В Турции есть отели на любой карман. Из-за того, что есть обширный выбор полетной программы и отельной базы, она незаменима сейчас в массовом сегменте, все остальное достаточно дорого".
Кроме того, ранее специалист сообщила, что южные курорты России потеряли около половины туристов из-за закрытия аэропортов.