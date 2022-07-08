Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+24° в 
USD 63.14EUR 64.13
Войти в почту
3 минуты назад

Россиянам назвали самые бюджетные курорты

СОВАиещё 1

Среди бюджетных курортных направлений для россиян на сегодняшний день можно выделить тройку лидеров. Об этом рассказала эксперт по туризму, владелец турагентства Майя Котляр, пишет "Лента".

Россиянам назвали самые бюджетные курорты
Фото: СОВАСОВА

По ее словам, самый бюджетный курорт - Абхазия. Эксперт отметила:

"Понятно, что нет прямого авиасообщения, юг закрыт, но есть вылеты в Сочи, и люди добираются оттуда до Абхазии - это самое бюджетное, что есть на сегодняшний день с учетом закрытого юга".

Турагент назвала и самый бюджетный на данный момент вариант в России - это Калининград. Там Балтийское море, но это место считается курортом. Люди едут туда с удовольствием. Кроме того, в регионе открываются новые курортные отели.

По словам Котляр, среди зарубежных направлений для россиян самым бюджетным вариантом остается Турция. Даже несмотря на то, что цена на отдых там выросла примерно на 30-40 % по сравнению с ковидным временем.

Котляр рассказала:

"Турция остается самым бюджетным вариантом из-за того, что очень большой региональный охват авиаперелетов, летают как регулярные авиарейсы, так и чартеры с большим охватом - где-то 500 рейсов в неделю. В Турции есть отели на любой карман. Из-за того, что есть обширный выбор полетной программы и отельной базы, она незаменима сейчас в массовом сегменте, все остальное достаточно дорого".

Кроме того, ранее специалист сообщила, что южные курорты России потеряли около половины туристов из-за закрытия аэропортов.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители