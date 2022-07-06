Разрешено купаться в лагуне, где произошло нападение акулы

В телеграм-канале «Крыша ТурДома» сообщили новые подробности об отдыхе в отеле в бухте Сахл Хашиш в Хургаде, где две женщины погибли из-за нападения акулы. Сейчас пляж и пирс открыли, но туристам разрешают купаться только во время отлива. Гости курорта стараются не думать об опасности и хотят насладиться отдыхом.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

В Макади-Бей, Сома-Бей и Сафаге туристы могли купаться еще вчера. Что касается сетей от акул, то в TEZ TOUR подтвердили, что в отелях Albatros Beach Club, Cleopatra Luxury Resort Makadi Bay, Dana Beach Resort 5*, Labranda Club Makadi 4*, Labranda Royal Makadi, Sunny Days Resort, Spa & Aqua Park они установлены.