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1 час назад

Туристам разрешили купаться в лагуне у отеля, где произошло нападение акулы

TourDom

В телеграм-канале «Крыша ТурДома» сообщили новые подробности об отдыхе в отеле в бухте Сахл Хашиш в Хургаде, где две женщины погибли из-за нападения акулы. Сейчас пляж и пирс открыли, но туристам разрешают купаться только во время отлива. Гости курорта стараются не думать об опасности и хотят насладиться отдыхом.

Разрешено купаться в лагуне, где произошло нападение акулы
Фото: tourdom.rutourdom.ru

В Макади-Бей, Сома-Бей и Сафаге туристы могли купаться еще вчера. Что касается сетей от акул, то в TEZ TOUR подтвердили, что в отелях Albatros Beach Club, Cleopatra Luxury Resort Makadi Bay, Dana Beach Resort 5*, Labranda Club Makadi 4*, Labranda Royal Makadi, Sunny Days Resort, Spa & Aqua Park они установлены.

А вот в Шарм-эль-Шейхе местные отельеры сетки не устанавливали. Также мы спросили, когда планируют полностью открыть все пляжи в Сахл Хашише, но официальных данных пока нет. На форумах туристы пишут, что уже 7-го числа им обещают дать возможность окунуться в море.

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