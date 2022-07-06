В какую сумму обойдется отдых на калининградских пляжах

Для всех желающих провести время у моря, «Страна Калининград» рассказала, за что и сколько придется заплатить отдыхающим. Подробности — в материале ниже.

Фото: Клопс.Ru Клопс.Ru

Балтийск: дешево, уютно и сердито

Видео дня

Пляж в Балтийске хоть и небольшой, но уютный. Симпатичный деревянный настил (его подметают от песка), игровая площадка для детей, площадка для волейбола. Правда, портят картину остатки старого бетонного променада в трещинах и ржавчине.

Огромный плюс — большой мусорный контейнер, помимо обычных мусорок (он стоит не на виду, рядом с туалетами — бесплатными биокабинками). Паркинг бесплатный, но совсем маленький: представить, куда поставить машину в выходной или в жаркие будни, сложно. Расстраивает и подъезд к месту отдыха: если не знать, что впереди пляж, и не подумаешь туда повернуть — дорога выглядит не ухоженно, скорее как путь на стройплощадку.

Ездят сюда в основном местные, и место популярно.

«Пляж открывается в 9 утра, но в жаркие выходные, чтобы занять шезлонг, люди приходят к 8», — рассказывают работники пляжа.

Приезжают на берег и с округи.

«Нам из Светлого добираться полчаса, часто бываем. Удобно, спасатели следят за детьми, есть где поиграть. Этим летом ещё и мороженое появилось!» — делится Алена, воспитатель пришкольного лагеря.

Кроме сладкого, выбор еды небольшой, но кофе нальют, блинами и хот-догом накормят. Без изысков, но и чек — самый низкий на побережье. И не только на еду: шезлонги тоже одни из самых дешевых, а поскольку на парковку и туалеты тратиться не придется, загар в Балтийске получается самый экономичный.

Цена вопроса

Еда: от 150 руб. на чел. Кофе: от 100 руб. Оборудование (на полдня/день): шезлонг и зонт — 200/300 руб., диванчики с двумя шезлонгами — 600/1 000 руб., бунгало — 350/ 700 руб., пляжное полотенце — 100 руб. Паркинг и туалеты: бесплатно.

Янтарный: красивый отдых с «дырами»

Несколько лет подряд Янтарный соревновался с Зеленоградском за народное звание лучшего курорта — и, кажется, в этом году окончательно его уступил. Пляжи по-прежнему широкие и с «Голубым флагом», море безопасное, парк прекрасный, платные и бесплатные парковки. Здесь можно отдохнуть красиво: в красивом шатре, заказать из еды не банальный бургер, а, к примеру, свежих устриц с бокалом игристого.

Но появилось несколько «но». Самое большое — променад. Мы писали о том, что он пострадал от зимних штормов и привести его в порядок к сезону не успели. Основную часть подлатали, но ближе к озеру остались провалы. Променад через водоем закрыт, но заколоченные доски уже сломали — люди их перешагивают и гуляют там, где потенциально опасно.

В Янтарный по-прежнему непросто добираться, а и без того небольшие ухоженные площадки используют далеко не все (например, удивление у туристов вызывает абсолютно пустой сквер перед рестораном «Янтарная легенда»).

Несмотря на эти минусы, Янтарный любят и калининградцы, и гости: в хорошую погоду пляж полный. Хотя, как отмечают владельцы прибрежного общепита, по сравнению даже с пандемийными годами людей стало меньше, и чек упал. Отсутствие толп приезжих замечаешь и сам: открылось много новых кафешек, и во многих пусто.

Цена вопроса

Еда: от 400 руб. на чел. Кофе: от 120 руб. Оборудование (день): шезлонг с зонтом и полотенцем — 700 руб., беседка — 2 500 руб. Паркинг: бесплатно и 80 руб./час, 500 руб./сутки. Туалеты: 30–40 руб.

Светлогорск: мало парковок и песка

По поводу Светлогорска у туристов из других городов, да и у калининградцев, могут возникнуть вопросы. Вроде бы центральный курорт, но где большие оборудованные парковки? И почему на официальном пляже со стороны канатки вход на него «украшен» площадкой с «ароматными» мусорными контейнерами, а дальше часть пляжа занимает пустая бетонная площадка?

С паркингом в городе вообще беда. Бесплатные места вдоль улиц кое-где есть, но их не хватает и в обычное время. Есть несколько платных, но расположены неудобно для пляжников. Особенно сложно попасть на пляж на новом променаде со стороны ул. Балтийской (теперь вдоль дороги стоять нельзя). Само побережье там, кстати, приятное для отдыха, но пляжи всё ещё не широкие.

Общепита на променаде (на новой части) стало значительно больше — голодными не останетесь! Выбор уступает соседям в Янтарном, но довольно разнообразный. Удобно и то, что есть бесплатные лежаки (на новом променаде), а платные сдают даже на час. А еще здесь на удивление дешевые туалеты.

Цена вопроса

Еда: от 300–400 руб. на человека. Кофе: от 100 руб. Оборудование (час/день): бесплатные лежаки, шезлонг — 150/ 400 руб., беседки — 600/1 800 руб. Паркинг: бесплатно и 100 руб./час (в районе парка), 250 руб./сутки (в районе озера)Туалеты: 20 руб.

Пионерский: стройка и массаж

Пляжи в Пионерском тоже скорее для местных жителей и калининградцев, хотя заглядывают сюда и туристы. Места для купания много, кафешек у воды прибавилось (долгое время общепит был слабым звеном), есть серфстанция и свой эксклюзив — массаж на пляже, как в тропических странах. Не обходится отдых и без продавцов горячей кукурузы. Многим такой крикливый сервис не нравится, но, как справедливо заметил продавец Максим, если бы не покупали, он бы не предлагал — кукуруза пользуется спросом. Паркинг бесплатный (локаций несколько, и мест довольно много). Есть платные и бесплатные лежаки, как и туалеты. Однако портит впечатление и вид стройка в районе центрального спуска.

«Мы, местные, любим свой пляж: он длинный, широкий, всё есть, — рассказала Екатерина. — Людей приезжает много: в жаркий день уже в 8–9 утра народу полно. И на такое количество, конечно, туалетов и кафешек маловато. Стыдно за стройку у моря — хотя бы закрыли чем-то приличным, а так приходится смотреть на ржавые строительные заборы».

Цена вопроса

Еда: от 250 руб. на чел. Кофе: от 100 руб. Оборудование (час/день): бесплатные лежаки, шезлонг — 200/500–600 руб. Паркинг: бесплатно. Туалеты: бесплатно и 20 руб.

Зеленоградск: главная здравница

Зеленоградск в рейтинге «Страны Калининград» завоевал звание главного и самого дорогого курорта на нашем побережье. Он оправдывает это название по всем параметрам: и по обилию и разнообразию пляжной инфраструктуры, и по количеству пляжников. Даже в будни людей много, так что ближе к закату в кафешках, бывает, заканчивается еда, а соседство на пляже может не порадовать (встречаются сильно выпившие отпускники).

В этом году городской пляж протянулся на всю прибрежную полосу. Кроме привычных шезлонгов и шатров (работники пляжа предупредили, что в выходные за ними надо приезжать к 9 утра), есть питьевые фонтанчики, возможность принять горячий душ и оставить вещи в камерах хранения. Гостям предлагают прокат велосипедов, серфинг, спа с теплым бассейном под открытым небом и много чего еще! Общепита огромное количество, можно найти как привычные блюда, так и устриц и пянсе.

Припарковаться бесплатно в Зеленоградске сложно (эвакуаторы работают исправно!), но есть огромные парковки с двух сторон города. Цены на них, конечно, кусаются, но удобно (минус — проход с паркинга у Западного пляжа идет мимо строек с пылью).

Цена вопроса

Еда: от 350–400 руб. на чел. Кофе: от 100 руб. Оборудование (день): шезлонг и зонт — 350 руб., куб — 1 000 руб., полотенце — 400 руб., камера хранения — 50 руб. Паркинг: 100–150 руб./час. Туалеты: 30–40 руб., горячий душ — 100 руб.

Где еще искупаться